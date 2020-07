Colibrì UVC: la soluzione perfetta per la sanificazione delle automobili

Con lo scopo di garantire un'igienizzazione ottimale per tutte le parti del veicolo è nato Colibrì UVC, brevetto italiano che sfrutta la radiazione ultravioletta

Benchè meno aggressivo rispetto ai mesi scorsi, il Coronavirus è purtroppo ancora tra noi. Questo significa che bisogna attuare tutti quei protocolli sanitari utili a prevenire il ritorno del contagio, tra i quali figurano, ovviamente, anche quelli in campo automotive. In una vettura è necessaria l’igienizzazione di tutte le parti con le quali si può entrare in contatto, dalla carrozzeria (come le maniglie delle portiere) ad ogni componente dell’abitacolo.

Esistono diversi sistemi per fare ciò, tra cui anche l’utilizzo delle radiazioni ultraviolette UVC: in azione tra 200 e 280 nm ma particolarmente efficaci sulla banda di 254 nm, questi raggi hanno un elevato contenuto energetico e possono essere impiegati in processi di disinfezione batterica, perchè agenti in maniera distruttiva sul DNA di batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari. Insomma, uno strumento con un potere d’azione davvero importante, che sarà proposto in Italia grazie al brevetto tutto tricolore della Colibrì UVC.

Si tratta di una tecnologia che consente di effettuare la sanificazione completa di una vettura, senza che l’operatore debba entrare in contatto con essa. E’ composta da un corpo centrale che contiene l’elettronica dello strumento e da un braccio parallelo al terreno capace di ruotare attorno al proprio asse di 360° e di regolarsi in altezza e in profondità a seconda della situazione, grazie alla presenza di uno schermo touchscreen che fornisce all’operatore tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del processo di igienizzazione.

Attraverso il suo braccio, Colibrì UVC presenta anche il supporto per le lampade UVC Steril-Aire in grado di emettere luce alla specifica lunghezza d’onda di 254 nm, oltre a una lampada UVC manuale che permette di sanificare piccoli oggetti altrimenti irraggiungibili dal corpo centrale dello strumento. La tecnologia offerta permette il trattamento delle superfici più delicate senza alcun rischio di usura e nessuna tossicità, per cui rappresenta la scelta migliore per tutti gli operatori del settore automotive, come le concessionarie di automobili, le officine, i noleggiatori e le società di car sharing.

Al fianco di questa versione, inoltre, è presente anche la variante Colibrì Racing, pensata per lavorare nel mondo delle corse in modo da ottimizzare prestazioni, affidabilità e tempi nel trattamento delle vetture da competizione. E’ contraddistinta da una struttura in carbonio che garantisce la massima leggerezza e che sostiene due lampade ad alta potenza, che irradiano l’abitacolo e i suoi particolari eliminando ogni batterio. La presenza di un timer programmabile e di led colorati consente, inoltre, all’operatore di gestire nel migliore dei modi i tempi di intervento anche durante i pit-stop e i cambi pilota. In questo senso, Colibrì Racing rappresenta la soluzione ottimale per l’igienizzazione delle vetture da corsa durante i track day e i test drive in pista, dove sono sanificati anche le superfici dei box e tutte le attrezzature di un team.