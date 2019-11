Come arrivare in auto al Duomo di Milano: la bravata di una influencer

Una giovane influencer è arrivata di notte in auto fino al Duomo di Milano, attraversando la ZTL senza venire fermata. La polizia sta indagando e visionando i filmati delle telecamere

Una giovane influencer ha postato nei giorni scorsi un video nel quale si vede la ragazza, accompagnata da un amico, arrivare indisturbata in auto fino al sagrato del Duomo di Milano. Nel video, che le forze dell’ordine hanno immediatamente provveduto ad analizzare, i due giovani procedono con il sottofondo musicale di “Thriller”, del cantante Michael Jackson.

Ma si può arrivare in macchina fino al Duomo di Milano? Ovviamente no. “Com’è possibile vedere un’auto che circola libera nella ZTL arrivando fin sotto il sagrato del Duomo, senza che venga fermata dalla Polizia?”, ha commentato l’ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. “Mi aspetto – ha aggiunto l’assessore – che la magistratura provveda con pene esemplari. Con questo livello di sicurezza a Milano, c’è da sperare che il gesto non venga mai emulato con conseguenze ben più gravi di una bravata di cui vantarsi sui social network”.

Ricordate dunque che non è possibile arrivare in auto davanti al Duomo di Milano, pena multe salate e qualche serio rischio per la vostra patente.