Con il controllo di Autoarona parte l’attività di Intergea Premium

Il 2021 si conferma anno di consolidamento e crescita per i leader ed in meno di 20 giorni eccovi la seconda acquisizione fra due Top Leaders Italia con Intergea che dimostra ulteriormente di avere una "marcia in piu'" che con Intergea Premium sicuramente consoliderà la sua ottima posizione che con l'arrivo di Massimo Gargano sarà ancora più' efficace

Con l’acquisizione di Autoarona, storica Concessionaria del Gruppo Volkswagen già nominata da Infomotori Top Dealers Italia, che rappresenta i marchi Audi, Volkswagen, Skoda e VIC nel Piemonte orientale, Intergea Premium ha dato il via alla sua attività operativa. Autoarona sarà gestita da Massimo Gargano (ceo), con Vittorio Massone, presidente del Consiglio di amministrazioneche coordineranno i circa 100 collaboratori, presentii nelle province di Novara e Vercelli.

Si tratta della prima operazione effettuata da Intergea Premium (società controllata da Intergea, Top Dealers Italia a sua volta), la nuova realtà nella distribuzione automobilistica italiana nata dalla visione condivisa dei tre soci, che intendono apportare al progetto le loro esperienze e storie professionali di successo, diverse ma complementari.

I soci di Intergea Premium sono il presidente Alberto Di Tanno – fondatore e presidente del Gruppo Intergea e di Nobis Assicurazioni, il Ceo Vittorio Massone (Vice President e socio di Alkemy già Partner di Bain), il Director delegato allo scouting delle target company Massimo Gargano, già Executive di Toyota Motor Company e Partner di Double Consulting (Gruppo Expleo).

“L’idea è quella di creare un nuovo polo aggregatore nel dinamico contesto della distribuzione automobilistica italiana – spiega Massimo Gargano – in grado di utilizzare le diverse esperienze e competenze dei soci (sia specifiche del settore auto che cross industry e connesse alla digital transformation), per generare valore aggiunto attraverso l’implementazione di un modello di business efficiente ed innovativo. Una formula che vuole coniugare al meglio gli obiettivi degli azionisti con quelli dei Brand rappresentati, di cui si ambisce a diventare partner di riferimento”.

Gli elementi che caratterizzano il progetto sono la visione innovativa, l’investimento di competenze specifiche e di risorse finanziarie adeguate, la realizzazione di sinergie ed efficienze, la valorizzazione delle persone e la cultura del merito, l’allineamento alle strategie dei marchi. L’obiettivo è quello di offrire, da un lato, ai clienti la miglior esperienza di acquisto, possesso e mobilità; dall’altro, garantire ai dipendenti stabilità lavorativa, opportunità professionali e riconoscimento del loro contributo.

“Il contesto attuale, complesso e problematico, che unisce la crisi sanitaria a quella economica – conclude Alberto Di Tanno – non ha fermato il progetto e il piano d’investimento, grazie sia alla solidità del gruppo sia a una visione progettuale di medio periodo. Non meno importante nella decisione, però, è stata anche l’attitudine ragionevolmente ottimista dei soci votata a voler contribuire, seppure in minima parte, al rilancio del Paese, sostenendo l’economia dei territori nei quali operano”.

Intergea Premium ed i suoi promotori dimostrano come sia possibile cogliere importanti opportunità anche in momenti impegnativi come gli attuali dove emergono maggiormente qualità, tenacia e lungimiranza.