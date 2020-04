Con Jeep resti a casa e prenoti un super bonus che vale fino al 31 luglio

Per una sola settimana Jeep Italia e la sua rete di Concessionari offre un "live coupon" valido tre mesi (fino al 31 luglio 2020) che da diritto ad un bonus garantito fra i 6.000 ed i 15.000 euro con finanziamento agevolato e prima rata nel 2021 con offerte "bomba" su una serie limitata di vetture. Il Coronavirus non blocca la creatività ed FCA mette in pratica lo slogan "parcheggiati si, fermi mai!" lanciando per ogni marchio attività a favore di clienti e concessionari fra cui Jeep Live Week. Infomotori ha provato scoprendo allettanti offerte ma anche qualche sorpresa...

#iorestoacasa è ormai un mantra che ci ha permesso di abbattere la malefica curva dei colpiti dal Coronavirus e finalmente dopo il plateau stiamo iniziando a scendere per numero di infetti, ricoverati in terapia intensiva aumentando nel frattempo i guariti. Non si può ancora fare gli imprudenti ma la FASE 2 è già iniziata con l’allargamento delle attività produttive e commerciali aperte a patto di seguire una serie di regole di difesa dal COVID-19. Purtroppo le Concessionarie Auto non sono ancora autorizzate ad aprire a differenza delle librerie pur essendo sicuramente meno frequentate ma non andiamo fuori tema! Visto che i Dealer non possono ancora ospitare potenziali clienti neppure per appuntamento, FCA ha lanciato la sua campagna “Parcheggiati si, Fermi mai!” declinata poi per ogni suo marchio in maniera adatta al proprio DNA.

“Parcheggiato sul divano? Anche noi!”. Questo il claim della campagna che prosegue con “in casa oggi per ritrovarci off road domani. Per gli appassionati del mitico brand statunitense, Jeep Italia ed i suoi concessionari italiani offrono ghiotte occasioni per tutta la gamma e nel dettaglio:

– 6.000 euro di sconto per Jeep renegade e Compass

– 7.000 euro per Wrangler

– 8.000 euro per Cherokee

– 15.000 euro per l’ammiraglia Grand Cherokee con un tasso TAN del 4,99% ed il TAEG fra il 5,77 ed il 6,75% con il piacere di poter pensarci tranquillamente fino al 31 luglio 2020 sulle vetture in pronta consegna ed il grande vantaggio di poter pagare la prima rata nel 2021!

Ma non finiscono qui le sorprese visto che con 229 euro potete portarvi a casa una Jeep Renegade benzina 120 CV, con 399€ il top di gamma della Jeep Wrangler oppure sempre a 399 euro al mese la top Grand Cherokee full optional…

Infomotori.com ha apprezzato questa proposta che non ti tira ancora giù dal divano per andare in Concessionaria ma ti fa chiamare dalla stessa se compili i pochi campi richiesti per raggiungerti telefonicamente per offrirti info e coupon. Abbiamo quindi diligentemente compilato il form selezionando la Concessionaria FCA Jeep De Bona di Vicenza che il giorno dopo di buona mattina ci ha raggiunto con la gentile voce di una loro collaboratrice che ci ha fornito ulteriori info e confermato tutto avvisandoci che inoltre erano disponibili in Concessionaria anche Km Zero (se volete fare affari andate sul nostro usato km zero garantiti) dove trovate ben 200 Jeep km zero e quasi 5.000 km 0 di qualsiasi marca con sconti che – inclusi gli accessori presenti – può avvicinarsi al 40-50%!) oltre che diverse Jeep usate garantite dalla stessa Concessionaria.

Giustamente la receptionist voleva fissare una call con un venditore per farci fare un preventivo personalizzato ma abbiamo detto che volevamo ricevere il coupon con lo sconto per poi risentirci quando la situazione sanitaria fosse stata più chiara. Tutto molto bello e professionale salvo che – pur essendo comprensibile con la pausa pasquale – non abbiamo ancora ricevuto il nostro coupon!

Sul sito Jeep era scritto ben chiaro “lasciaci i tuoi dati, riceverai un coupon via mail e sarai ricontattato per fissare un appuntamento, al telefono o in videochiamata, in base alle tue preferenze”. Stiamo quindi sul divano (noi sulle tastiere…) ma non trascuriamo la nostra passione per i motori e come ogni medaglia c’è sempre un lato positivo che confidiamo che sia ben più bello e grande di quello che ha caratterizzato le ultime settimane e che sta fortunatamente per lasciarci…

Avanti tutti quindi con la Fase 2 che siamo certi avrà nell’automobile e nella mobilità una spinta molto forte.