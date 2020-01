Con Opel la “Città Elettrica” è realtà: installate 350 colonnine

"Lo slogan 'Opel diventa elettrica' non è una promessa vuota", ha dichiarato Michael Lohscheller, ceo di Opel

La mobilità elettrica è ormai una realtà e le varie case stanno attuando le iniziative più disparate per affermare il proprio ruolo in questo mercato. Opel, a un anno esatto di distanza dall’annuncio di “Città Elettrica“, progetto congiunto che vede coinvolti diversi partner tra cui il Comune di Rüsselsheim, l’Università RheinMain, ha completato l’installazione delle 350 stazioni di ricarica al servizio della propria flotta di veicoli.

Opel installa 350 colonnine a Rüsselsheim

Opel dà un segnale forte a tutto il mondo della mobilità elettrica completando l’installazione nel Comune di Rüsselsheim di 350 stazioni di ricarica al servizio della propria flotta di veicoli, composta dalle auto aziendali e dai veicoli di sviluppo. “Lo slogan ‘Opel diventa elettrica’ non è una promessa vuota – ha dichiarato Michael Lohscheller, ceo di Opel -. Una coerente strategia di elettrificazione rappresenta un pilastro importante del nostro piano aziendale PACE!, che prevede anche la creazione delle necessarie infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici che sviluppiamo qui a Rüsselsheim. Adesso l’infrastruttura esiste. Desidero fare i complimenti alla squadra per la rapida realizzazione del progetto. Per consentire alla mobilità elettrica di diventare una vera e propria rivoluzione sono necessari altri progetti infrastrutturali come questo“.

L’iniziativa congiunta si pone come obiettivo quello di velocizzare l’espansione dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici. Grazie alla sponsorizzazione del ministero Federale dell’Economia, in tutta la città saranno installate circa 1.300 stazioni di ricarica, in tutti i quartieri e nelle aree residenziali, sul sito di Opel, sul campus dell’Università RheinMain, nei complessi residenziali di gewobau Rüsselsheim, presso i parcheggi di alcuni supermercati e centri commerciali e sul sito della clinica municipale.