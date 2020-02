Con Telepass Pay ora si fa anche il pieno da Q8

Grazie all'app Telepass Pay ora si può scegliere di pagare il rifornimento sia in modalità Self sia in modalità Servito. Il sistema è facile e veloce

Telepass non è più utile solo per il pagamento dei pedaggi autostradali o dei parcheggi: l’azienda, infatti, ha allargato la propria offerta permettendo ai clienti di pagare, tramite l’app Telepass Pay, anche il rifornimento di carburante grazie a una nuova partnership con Q8.

Rifornimento facile grazie a Telepass Pay

Grazie all’app Telepass Pay ora si può scegliere di pagare il rifornimento sia in modalità Self sia in modalità Servito. Il sistema è abbastanza semplice: qualora si scelga ma modalità Self, si genera un codice corrispondente al valore di carburante selezionato: basta digitare il codice sulla colonnina e procedere al rifornimento. Nel caso della modalità Servito, invece, il codice generato dall’app dovrà semplicemente essere comunicato allo staff della stazione di rifornimento.

Gabriele Benedetto, amministrazione delegato di Telepass, ha commentato così questa nuova iniziativa: “Il consolidamento della partnership con Q8 che ha saputo leggere per primo il valore dell’integrazione con piattaforme tecnologiche di nuova generazione è un ulteriore passo in avanti nel percorso che la nostra società ha avviato per agevolare la mobilità dei clienti, sviluppando nuovi servizi di pagamento che rispondano ai requisiti di utilità, semplicità e innovazione. La crescita continua di clienti e la diversificazione dei servizi ci conferma che, nel giro di due anni, abbiamo dato vita a una piattaforma di pagamenti digitali apprezzata, che facilita la vita a milioni di persone in mobilità“.