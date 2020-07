Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este 2020 cancellato, appuntamento al 2021

Grand Hotel Villa D’Este e BMW Group Classic, organizzatori del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, hanno annunciato la decisone di annullare l'edizione 2020 dell'atteso evento. L'appuntamento per il 2021, dal 28 al 30 maggio

Come molti altri appuntamenti del mondo dell’automotive, anche il Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este annulla l’edizione 2020 e dà appuntamento a tutti gli appassioanti all’anno prossimo, esattamente dal 28 al 30 maggio.

Il Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este posticipato al 2021

Grand Hotel Villa D’Este e BMW Group Classic, organizzatori del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, hanno annunciato la decisone di annullare l’edizione 2020 dell’atteso evento, in programma il prossimo mese di ottobre. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è uno degli eventi più esclusivi del suo genere, che raccoglie veicoli che sanno di storia e partecipanti da ogni parte del pianeta, ma date le normative che regolano i movimenti internazionali, l’organizzazione ha preferito rinviare l’appuntamento che, quindi, sarà in calendario dal 28 al 30 maggio 2021.

“Mentre siamo profondamente dispiaciuti di dover dare questa notizia oggi, abbiamo già iniziato la preparazione per maggio 2021 con un’attesa ancora più sentita e non vediamo l’ora di darvi nuovamente il benvenuto sulle rive del Lago di Como insieme alla selezione delle automobili e motociclette che sono già state confermate nelle rispettive classi. Tutti i punti salienti del programma verranno realizzati come pianificato in origine – si legge nel comunicato – A questo punto, vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per la fedeltà dimostrata dai nostri partecipanti e ospiti che fino ad oggi si sono uniti a noi nella speranza di poter realizzare una singolare edizione autunnale. Saremo lieti di potervi accogliervi in modo sicuro l’anno prossimo, in condizioni maggiormente favorevoli“.