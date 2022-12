Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 confermata dal 19 al 21 maggio

L'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este festeggerà i suoi 150 anni di attività e includerà il prestigioso Trofeo BMW Group

Appassionati di auto storiche e non solo, segnatevi sul calendario la data del 19-21 maggio 2023: in quel weekend si terrà la prossima edizione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, organizzato in partnership con il marchio BMW e pronto a festeggiare i 150 anni di attività alberghiera del Grand Hotel Villa d’Este, cornice storica di questo splendido evento a tema motori.

Come ogni anno si terranno diversi trofei che renderanno protagoniste le più belle autovetture del pianeta, tra i quali il più prestigioso è sicuramente il “Trofeo BMW Group” che verrà assegnato al vincitore assoluto di tutto il Concorso. Non mancherà la categoria “A Century of the 24 Hours of Le Mans: heroes of the most famous race in the world”, che celebra la famosa gara di durata, a cui si aggiunge quella voluta per le celebrazioni del 75° anniversario del marchio Porsche (“Porsche at 75: delving into the Stuttgart legend’s iconic and eccentric back catalogue“) e quella denominata “Incredible India: The Dazzling Motoring Indulgences of the Mighty Maharajahs“.

Tra gli altri eventi, il partner BMW Group Classic ha inoltre annunciato il Public Day Festival, che permetterà di assistere alla parata di vetture durante la giornata di domenica 21 maggio, e il raduno di auto storiche sulle rive del Lago di Como “The Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht“, previsto invece per sabato 20 maggio.