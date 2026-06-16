Contauto Due: l’evoluzione della mobilità campana parte dalla trasparenza

Scegliere dove acquistare la propria vettura è un atto di fiducia. In un mercato complesso come quello dell’auto, i punti cardinali per non sbagliare sono la solidità aziendale e la chiarezza dei processi. Contauto Due incarna questi valori da anni, presidiando il territorio della Campania con le sue sedi strategiche di Caserta, Teverola e Marcianise. Questa realtà ha saputo trasformare il concetto di concessionaria in un moderno Hub di soluzioni integrate, dove ogni guidatore trova una risposta precisa. La qualità organizzativa di questa struttura ha ottenuto un sigillo di garanzia di livello nazionale: Contauto Due è inserito stabilmente nella rosa d’élite della Guida Top Dealers Italia, l’annuario che seleziona ufficialmente i migliori operatori automobilistici del Paese.

Mentre la maggior parte delle esperienze d’acquisto si concentra sul nuovo, Contauto Due ha scelto di mettere al primo posto la protezione di chi investe nell’usato, nelle auto aziendali e nei modelli KM 0. All’interno delle officine del Gruppo, ogni vettura d’occasione deve superare una severissima ispezione meccatronica a 360 gradi prima di poter essere esposta.

I tecnici specializzati analizzano la salute dei moduli elettronici, la stabilità dell’impianto frenante, l’usura delle sospensioni e l’efficienza dei sistemi di assistenza alla guida. La trasparenza negoziale è totale: la concessionaria rilascia la certificazione scritta e legale del chilometraggio originale, eliminando alla radice qualsiasi dubbio sul passato del mezzo. Il viaggio comincia solo dopo un ciclo intensivo di detailing estetico e sanificazione molecolare della cabina, che purifica l’abitacolo eliminando ogni traccia di utilizzo precedente.

Architetture finanziarie sartoriali e la prova di affinità su asfalto

Mettersi al volante di un’auto firmata Contauto Due è un percorso fluido e privo di ostacoli economici o burocratici. Un team di consulenti finanziari dedicati progetta piani di ammortamento agili e formule di credito personalizzabili, configurati per adattarsi con precisione alla capacità di spesa corrente di famiglie e professionisti.

A fluidificare l’operazione interviene il servizio di quotazione immediata dell’usato in permuta: attraverso un monitoraggio dei dati di mercato in tempo reale, Contauto Due formula valutazioni competitive per il tuo vecchio veicolo, trasformandolo istantaneamente in un acconto per il nuovo acquisto e gestendo internamente ogni pratica amministrativa o voltura. Per azzerare ogni esitazione, il cliente viene sempre invitato a effettuare un test drive dinamico assistito, il modo migliore per saggiare la stabilità e il comfort del veicolo nel traffico reale prima di formalizzare la scelta.

La vetrina del futuro: le novità di fabbrica e le soluzioni d’impresa

Per chi punta ai modelli appena usciti dalle linee di produzione, gli showroom del Gruppo offrono un’immersione totale nelle ultime tecnologie automobilistiche. I clienti privati possono configurare pezzo dopo pezzo la propria vettura, con un focus mirato sulle motorizzazioni ecologiche, ibride ed elettriche ad alta efficienza.

Parallelamente, Contauto Due riserva una divisione interamente specializzata alla mobilità aziendale e al mondo delle partite IVA. Per le imprese e i professionisti campani vengono sviluppati pacchetti flessibili di noleggio a lungo termine, formule di leasing sartoriali e soluzioni su misura per veicoli commerciali, studiati per ottimizzare i flussi di cassa e garantire una flotta sempre operativa e aggiornata.

La mappa dei servizi Contauto Due divisa per fasi di possesso

Per offrirti una panoramica completamente originale e diversa rispetto ai tradizionali elenchi, l’universo delle soluzioni di Contauto Due è stato riorganizzato in base al ciclo di vita della tua vettura:

Fase 1: La scelta e la configurazione

1. Galleria del nuovo di fabbrica: Accesso diretto agli ultimi modelli dei marchi ufficiali con consulenza specialistica sulle nuove alimentazioni.

Accesso diretto agli ultimi modelli dei marchi ufficiali con consulenza specialistica sulle nuove alimentazioni. 2. Canale stock KM 0 e aziendali: Un ampio assortimento di vetture seminuove in pronta consegna, con un forte risparmio sul prezzo di listino.

Un ampio assortimento di vetture seminuove in pronta consegna, con un forte risparmio sul prezzo di listino. 3. Catalogo usato certificato: Selezione multimarca di vetture d’occasione sottoposte a rigorosi ripristini meccanici ed estetici.

Fase 2: La transazione e il disbrigo pratiche

4. Tracciabilità chilometrica garantita: Dichiarazione scritta inserita nel contratto per certificare la strada realmente percorsa dall’auto.

Dichiarazione scritta inserita nel contratto per certificare la strada realmente percorsa dall’auto. 5. Valutazione istantanea della permuta: Quotazione trasparente della tua vecchia auto usata con passaggio di proprietà immediato gestito in sede.

Quotazione trasparente della tua vecchia auto usata con passaggio di proprietà immediato gestito in sede. 6. Progettazione finanziaria su misura: Sviluppo di piani rateali personalizzati e leasing a tassi agevolati per privati e imprese.

Sviluppo di piani rateali personalizzati e leasing a tassi agevolati per privati e imprese. 7. Consulenza flotte e noleggio business: Formule di noleggio a lungo termine create specificamente per le esigenze fiscali dei professionisti.

Fase 3: La tutela e la vita su strada