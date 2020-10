Coronavirus: ecco il laboratorio mobile per i test di Volkswagen e Bosch

Due aziende leader dell’automotive, Volkswagen e Bosch, hanno collaborato per dare vita a un veicolo capace di funzionare come laboratorio per i test diagnostici anti COVID-19

La pandemia da Coronavirus sta tenendo nella morsa l’intera Europa e richiede strumenti efficaci per poter far fronte ai sempre più elevati contagi tra la popolazione. Per questo motivo il Gruppo Volkswagen e la divisione Healthcare Solutions della Bosch hanno stretto una veloce quanto significativa collaborazione, al fine di realizzare un laboratorio mobile capace di effettuare test diagnostici del COVID-19 in maniera rapida ed efficace.

Questo sarà costruito in due varianti utilizzando come base un veicolo MAN TGE: la prima versione sarà a passo corto guidabile con patente B, con un peso massimo di 3,5 tonnellate e con un solo vano utilizzabile da chi esegue le analisi, mentre la seconda sarà a passo lungo da 5,5 tonnellate, provvista di una vera e propria stanza utile ad ospitare i pazienti da sottoporre al test. La tecnologia a disposizione per effettuare questo lavoro sarà caratterizzata da una batteria a 16 apparati Vivalytic prodotta dalla Bosch, in grado di fornire il risultato dell’analisi in soli 39 minuti per un totale di 500 esami da effettuare nell’arco di una sola giornata.

Entrambe le versioni di questo veicolo potranno contare su un propulsore turbo-diesel da 2.0 Litri e 177 cavalli, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico a otto rapporti: una dotazione che permetterà a questo laboratorio su quattro ruote di spostarsi velocemente con lo scopo di valutare possibili focolai o “zone rosse”, per le quali gli operatori potranno sfruttare le due porte scorrevoli automatiche in modo da non far incontrare le varie persone sottoposte a test. Di serie, inoltre, saranno presenti superfici igieniche e aria condizionata, assieme allo speciale sistema di luci lampeggianti a LED e al cassonetto rotabile da 400 Litri installato sul gancio traino e destinato allo smaltimento dei rifiuti speciali. A richiesta, infine, potranno essere installati due lavandini, una postazione da PC con collegamento a 220V e un frigorifero per conservare altri test anti Covid-19.