Le 5 auto più sicure del 2024 divise per categoria

La sicurezza automobilistica riveste un’importanza cruciale sia per i consumatori individuali sia per l’industria nel suo complesso. La scelta di un veicolo sicuro è una priorità per chiunque si metta alla guida e le case automobilistiche sono sempre più impegnate a sviluppare sistemi di sicurezza all’avanguardia.

In questo contesto, l’Euro NCAP gioca un ruolo fondamentale, valutando in modo oggettivo e trasparente la sicurezza dei nuovi modelli di auto venduti in Europa. I test forniscono a consumatori, legislatori e produttori una visione chiara e indipendente delle prestazioni di sicurezza delle auto.

In questo articolo vedremo nel dettaglio i risultati dei test Euro NCAP relativi al 2024, evidenziando le vetture che hanno ottenuto le migliori valutazioni in termini di sicurezza e delineando le principali tendenze del mercato automobilistico.

Analizzeremo i modelli che hanno raggiunto i più elevati standard di protezione in diverse categorie, mettendo in luce come l’innovazione nel settore stia evolvendo e quanto le valutazioni dell’ente europeo influenzino le scelte dei consumatori, spingendo i produttori a investire in tecnologie di sicurezza sempre più avanzate.

I test di sicurezza Euro NCAP: come funzionano

I test di sicurezza Euro NCAP valutano le vetture secondo quattro aree principali: protezione degli occupanti adulti, protezione degli occupanti bambini, protezione degli utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

La protezione degli occupanti adulti considera la sicurezza fornita ai passeggeri adulti in caso di incidente. La protezione degli occupanti bambini valuta la sicurezza dei bambini trasportati in auto, includendo l’efficacia dei seggiolini e dei sistemi di ritenuta.

La protezione degli utenti vulnerabili della strada si concentra sulla sicurezza di pedoni e ciclisti in caso di collisione. Infine, i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) valutano l’efficacia delle tecnologie di sicurezza attiva, come la frenata automatica d’emergenza e l’assistenza al mantenimento della corsia.

La metodologia di valutazione di Euro NCAP include una serie di crash test che simulano diverse tipologie di impatto, come l’impatto frontale disassato, l’impatto frontale pieno, l’impatto laterale e l’impatto laterale contro un palo. Oltre ai crash test, l’ente effettua anche prove in pista per valutare l’efficacia degli ADAS.

I punteggi ottenuti in ciascuna delle quattro aree di valutazione sono espressi in percentuale. Un punteggio più alto indica un livello di sicurezza maggiore. Per determinare il premio Best in Class, Euro NCAP calcola una somma ponderata dei punteggi ottenuti nelle quattro aree. Questa viene utilizzata come base per confrontare le prestazioni dei veicoli e per identificare le auto più sicure in ciascuna categoria.

È importante notare che le auto vengono valutate in base alla dotazione di sicurezza che è standard, ovvero quella presente in tutte le versioni del modello, senza considerare optional aggiuntivi.

Euro NCAP utilizza un sistema di valutazione a stelle, con un massimo di cinque stelle, per indicare il livello complessivo di sicurezza di un’auto. Tuttavia, è importante non confrontare direttamente le valutazioni a stelle tra veicoli di diverse dimensioni, ma confrontare i risultati all’interno della stessa categoria. Dal 2021, ha introdotto anche un premio specifico per le auto elettriche con le migliori prestazioni di sicurezza.

Le auto più sicure del 2024: i vincitori Best in Class

Nel 2024, diverse auto si sono distinte per le loro eccezionali prestazioni nei test di sicurezza Euro NCAP, ottenendo il riconoscimento Best in Class nelle rispettive categorie. La Mercedes Classe E è stata la vettura con le migliori prestazioni generali, aggiudicandosi il titolo di Best Performer. La lussuosa berlina tedesca ha ottenuto punteggi elevatissimi in tutte le aree di valutazione, con il 92% per la protezione degli occupanti adulti, il 90% per la protezione degli occupanti bambini, l’84% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e l’87% per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Nella categoria dei SUV compatti e delle auto elettriche, la Zeekr X ha conquistato il primo posto. Questo crossover elettrico cinese ha dimostrato di eccellere nella sicurezza, ottenendo il 91% per la protezione degli occupanti adulti, il 90% per la protezione degli occupanti bambini, l’84% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e l’83% per i sistemi ADAS. Ha superato anche i concorrenti europei nella sua categoria.

Per quanto riguarda le auto familiari di grandi dimensioni, il premio Best in Class è stato assegnato congiuntamente alla Skoda Superb e alla Volkswagen Passat. Questi due modelli, costruiti sulla stessa piattaforma, hanno mostrato prestazioni di sicurezza identiche e di alto livello, con il 93% per la protezione degli occupanti adulti, l’87% per la protezione degli occupanti bambini, l’82% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e l’80% per i sistemi ADAS.

Infine, nella categoria dei SUV di grandi dimensioni, la Mazda CX-80 ha ottenuto il riconoscimento Best in Class. Si è distinta per le sue performance, con il 92% per la protezione degli occupanti adulti, l’88% per la protezione degli occupanti bambini, l’84% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e il 79% per i sistemi ADAS.

Tendenze e osservazioni sul mercato automobilistico

Nel 2024, i test Euro NCAP hanno evidenziato alcune importanti tendenze nel mercato automobilistico. Una delle più evidenti è la predominanza dei SUV compatti, che hanno dominato i test con 20 dei 44 modelli testati appartenenti a questa categoria.

Un’altra tendenza notevole è la crescente popolarità e le buone prestazioni delle auto elettriche. La Zeekr X non solo ha vinto nella categoria dei SUV compatti, ma si è anche aggiudicata il premio come auto elettrica più sicura del 2024.

È interessante notare che non ci sono stati vincitori nella categoria delle Small Family Car. Questo è dovuto al fatto che le auto con i punteggi più alti in questa categoria hanno ricevuto un punteggio rosso in una delle aree di valutazione.

Infine, si osserva che le auto con i migliori punteggi nei test Euro NCAP sono generalmente modelli costosi e di fascia alta. Ad esempio, la Classe E, vincitrice assoluta, ha un prezzo base elevato.

Allo stesso modo, anche la Passat, la Superb e la CX-80 rientrano in una fascia di prezzo superiore alla media. Questo suggerisce che la sicurezza ai massimi livelli potrebbe non essere sempre accessibile a tutti i consumatori.

Le reazioni del pubblico

Molti utenti sono rimasti molto sorpresi per le buone prestazioni delle auto cinesi nei test di sicurezza. La Zeekr X ne è l’esempio. Questo ha portato alcuni a mettere in discussione i preconcetti sulla qualità e la sicurezza dei veicoli prodotti in Cina.

Alcuni hanno evidenziato come la presenza di un’auto cinese tra i vincitori Best in Class, accanto a modelli di marche consolidate come Mercedes e Skoda, possa indicare un cambiamento nelle dinamiche del mercato automobilistico.

Un’altra questione che ha generato discussioni è stata quella relativa al costo elevato delle auto vincitrici. Alcuni hanno notato come i modelli più popolari e venduti, come la Fiat Panda, non raggiungano i livelli di sicurezza dei vincitori dei test Euro NCAP.

È stata toccata anche la questione della mancanza di Best in Class nei segmenti A, B e C, evidenziando una potenziale disparità nella sicurezza tra i diversi tipi di veicoli.

Cambiamenti futuri e continuità

Guardando al futuro, Euro NCAP ha annunciato importanti aggiornamenti nel suo metodo di valutazione della sicurezza a partire dal 2026. Questo cambiamento nel processo di valutazione è volto a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica e le nuove sfide nel campo della sicurezza automobilistica.

Tuttavia, è importante sottolineare che il sistema di valutazione a cinque stelle continuerà ad essere un indicatore valido e affidabile della sicurezza di una nuova auto. Ciò significa che, nonostante i cambiamenti nel metodo di valutazione, i consumatori potranno ancora fare affidamento sul sistema a cinque stelle per orientarsi nella scelta di un’auto sicura.