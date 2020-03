Coronavirus: Fca chiude fabbriche Cassino, Melfi e Pomigliano

Il Coronavirus colpisce e fa chiudere temporaneamente, per due o tre giorni, le fabbriche FCA di Pomigliano, Melfi e Cassino

Chiudono temporaneamente, causa Coronavirus, gli stabilimenti FCA di Pomigliano (mercoledì, giovedì e venerdì), Melfi e Sevel (giovedì, venerdì e sabato) e Cassino (giovedì e venerdì). Le fabbriche del Gruppo FCA a partire da oggi saranno dunque coinvolte in interventi straordinari – spiega la stessa FCA – volti a mettere in atto tutte le misure possibili per minimizzare il rischio di contagio da Coronavirus (Covid-19) tra i lavoratori.

Una decisione importante, pensata per la salute dei lavoratori, ma che non significa affatto che il Gruppo sia in crisi o che si prevedano stravolgimenti per il futuro. Non a caso Ferrari ha deciso di lasciare aperte le fabbriche, segno evidente che la produzione continua alacremente e che questi interventi sono volti soltanto a minimizzare i rischi dei lavoratori e di conseguenza delle loro famiglie.

In particolare, saranno ridotte le produzioni giornaliere con un minor addensamento di personale nelle principali aree di lavoro. In ogni stabilimento saranno inoltre fatti interventi specifici di igienizzazione delle aree di lavoro ed in particolare delle aree comuni di relax, degli spogliatoi e dei servizi igienici. Le azioni di igienizzazione dei singoli locali proseguiranno anche successivamente a questo primo intervento straordinario. Ove possibile il Gruppo faciliterà il lavoro a distanza per gli impiegati e nel frattempo aumenterà la sicurezza in aree particolarmente delicate come l’area mensa o le sale relax.