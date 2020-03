Coronavirus: i migliori film e serie TV a tema motori da guardare su Netflix

Per ingannare il tempo durante la quarantena causata dall'emergenza Coronavirus, ecco la nostra classifica a tema motori delle più interessanti pellicole a tema motori

Con il Decreto ministeriale del 9 marzo 2020, il premier Conte ha ordinato a tutta la popolazione italiana di rimanere a casa e ridurre il più possibile gli spostamenti quotidiani, in modo da limitare il dilagarsi del contagio causato dal Coronavirus. Una quarantena “forzata” in nome della salute di tutta Italia e che permette a tutti noi di riscoprire il valore della famiglia, ma anche di prenderci il giusto tempo per noi stessi e per le nostre passioni.

Da amanti delle quattro ruote, quindi, questo è il momento migliore per approfondire certi aspetti e momenti chiave che hanno contraddistinto il mondo dei motori: una situazione in cui la nota piattaforma americana Netflix ci viene sicuramente in aiuto, proponendoci una serie di film e serie TV davvero imperdibili. Volete sapere quali sono? Continuate a leggere!

NETFLIX: I MIGLIORI FILM A TEMA MOTORI

Le pellicole più interessanti che Netflix ci mette a disposizione sono davvero tante e spaziano su diversi argomenti: dalla Formula 1 ai go-kart, dalla 24 Ore di Le Mans al Dirt Track. Gli amanti della massima serie automobilistica troveranno pane per i loro denti con il film-documentario Senna, che racconta la storia del tre volte Campione del Mondo brasiliano dai suoi esordi fino all’incidente del 1994 quando morì ad Imola al volante della sua Williams.

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo troviamo Rush, che invece racconta la sfida tra il britannico James Hunt e l’austriaco Niki Lauda, ma anche il film dedicato a Bruce McLaren e alla Williams, il quale propone l’intera storia del reparto corse di Sir Frank. Sempre rimanendo in tema di corse vogliamo citare anche il film Uppity: questa pellicola racconta la storia di Willy T. Ribbs, il primo afroamericano che nel 1991 riuscì a qualificarsi e a correre la 500 miglia di Indianapolis.

Il motorsport, tuttavia, è un mondo in cui il denaro gioca sempre una parte fondamentale per potervi prendere parte: un aspetto che è proposto dal film The Gentlemen Driver, nel quale quattro industriali di successo decidono di partecipare alla 24 Ore di Le Mans come piloti non professionisti. Diametralmente diversa è la pellicola dal nome Dirt: un giovane garzone entra in una squadra di Dirt Track e gradualmente dimostra di essere molto bravo dietro al volante, al punto da voler dimostrare di poter sfondare nel mondo delle corse facendo leva sul proprio talento.

Prende spunto dal mitico Karate Kid, invece, il film Go-Karts, in cui un giovane pilota australiano vuole inseguire il proprio sogno di vincere il Campionato locale: un obiettivo per il quale verrà aiutato dai propri amici e dal suo mentore, ex pilota di successo che accetta di istruirlo su tutti i segreti del karting di alto livello. Concludiamo questa classifica con Apex – The Story of The Hypercar, un documentario che si concentra sulla nascita delle supersportive più importanti al mondo (tra cui le Pagani e le Koenigsegg), e 6 Underground, film d’azione nel quale Alfa Romeo ha messo a disposizione una Giulia verde-fluo che diventa protagonista di un emozionante inseguimento tra le strade di Firenze.

NETFLIX: LE MIGLIORI SERIE TV A TEMA MOTORI

Passiamo alle serie TV, vero cavallo di battaglia della piattaforma americana Netflix. Tra le più gettonate Top Gear si aggiudica sicuramente un posto in prima fila: si tratta di uno show sui motori radicalmente diverso da quello a cui siamo abituati, in cui la passione delle quattro ruote incontra sfide impensabili con alcune delle vetture più iconiche al mondo. Al suo fianco trova spazio anche lo spin-off “Extra Gear”, in cui vengono raccontati i retroscena del programma condotto da Rory Reid e Chris Harris con interviste e tanto altro.

Proseguiamo la nostra classifica con la serie TV “Fastest Car”: qui un pilota di supercar si gioca la propria reputazione partecipando a delle “drag races” alla Fast & Furious, da disputarsi sulla distanza di un quarto di miglio. Chi è appassionato di vetture modificate fin nei più piccoli dettagli, invece, non può assolutamente perdersi la serie “West Coast Customs”, nella quale il fondatore Ryan Friedlinghaus avrà il compito di produrre alcune delle custom car più belle e prestazionali degli Stati Uniti.

Non potete fare a meno delle quattro ruote ma anche del buon cibo? Allora dovete senz’altro guardare la serie TV condotta da Paul Hollywood, chiamata Big Continental Road Trip: il protagonista britannico girerà l’Europa al volante di supercar e auto classiche, alla scoperta della cultura per i motori e, ovviamente, per la cucina di alta classe. Chiudiamo in bellezza con Formula 1 – Drive to Survive: una serie che racconta segreti e retroscena della massima serie automobilistica, con protagonisti i piloti ma anche tanti addetti ai lavori, che raccontano il Grande Circo della Velocità da un punto di vista del tutto inedito.