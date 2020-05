Coronavirus: regole e consigli per viaggiare in auto in sicurezza

Lavarsi sempre le mani dopo aver guidato, utilizzare la mascherina, tenere aperto il finestrino: queste sono alcune delle regole da osservare per viaggiare in auto durante la Fase 2

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è iniziata: ora il lockdown è stato allentato, ci sono concesse alcune libertà in più, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Soprattutto quando viaggiamo con la nostra automobile durante gli spostamenti quotidiani: in questo senso l’Istituto Superiore di Sanità ha voluto sintetizzare alcune linee guida per chi utilizza giornalmente il proprio veicolo oppure un mezzo in modalità car-sharing, con i quali la parola d’ordine è sempre quella di agire nella massima sicurezza.

VIAGGIARE IN AUTO: LE REGOLE DI BASE

Dopo aver guidato o essere stati dentro a un’automobile, l’Istituto Superiore di Sanità consiglia di lavarsi sempre le mani e di non toccarsi occhi, naso e bocca. In auto l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio se si viaggia da soli, ma lo diventa se si è insieme a persone che non convivono nella stessa abitazione o che hanno sintomi respiratori. In questo caso, all’interno del veicolo bisogna mantenere la distanza di sicurezza, per cui il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore sfalsato rispetto a quello del conducente. Se possibile, inoltre, è opportuno tenere aperto il finestrino per il ricircolo dell’aria.

VIAGGIARE IN AUTO: LE REGOLE PER IL CAR-SHARING

Nel caso in cui utilizzassimo un’automobile in modalità car-sharing, l’ideale è quello di pulire tutte le superfici che possono essere state toccate da altre persone attraverso un panno in microfibra e un preparato a base di alcol. Largo all’igienizzazione, quindi, del volante, della leva del cambio, del freno a mano, delle bocchette dell’aria, delle cinture di sicurezza, degli indicatori di direzione, degli interruttori per i tergicristalli e le luci, dello specchietto retrovisore interno e della leva di regolazione di quello esterno, delle chiavi di accensione e delle maniglie delle portiere.

Per utilizzare un’auto in car-sharing è preferibile utilizzare i guanti monouso, avendo cura di non toccarsi mai gli occhi, il naso e la bocca. Quando è il momento di sfilarli, è opportuno toglierli rovesciandoli, per poi smaltirli nell’indifferenziata. Successivamente, è opportuno effettuare la corretta igiene delle mani.

VIAGGIARE IN AUTO: LA SANIFICAZIONE PRIMA DI TUTTO

Ogni qualvolta si utilizza la propria auto (a maggior ragione quella in car-sharing), è consigliabile pulire le superfici interne con un panno in microfibra e preparati a base di alcol. Da evitare, invece, prodotti a base di candeggina e amuchina, dal momento che l’ipoclorito di sodio presente al loro interno potrebbe avere un’azione aggressiva sulla pelle.

In aggiunta, è opportuno controllare i filtri dell’aria condizionata, sanificando le bocchette e i tubi che ne permettono il ricircolo all’interno dell’abitacolo. Per quanto riguarda la tappezzeria si consiglia di utilizzare l’aspirapolvere, ma se si sceglie di lavarla bisogna farlo con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini dell’auto che, se usurati, possono essere sostituiti.