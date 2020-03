Coronavirus : una Honda RC213V MotoGP per aiutare gli ospedali bresciani

L’iniziativa BrixiaPROart nasce proprio dalla voglia di fare squadra, di comunicare, di condividere e di aiutare, da parte di un gruppo di fotografi professionisti che hanno deciso di mettere la loro Arte in vendita online. L’obiettivo è di contribuire a raccogliere fondi necessari per permettere alle strutture ospedaliere bresciane di acquistare attrezzature, macchinari e medicine necessari per la lotta contro il Covid-19

Nel corso degli anni, il mondo delle due ruote si è dimostrato molto sensibile ai problemi che affliggono la nostra società con tante iniziative a scopo benefico. Adesso ne arriva una firmata Honda in favore degli ospedali bresciani, duramente messi alla prova dall’emergenza coronavirus.

Arte e motori per sconfiggere il coronavirus

Una Honda RC213V MotoGP del Team LCR, infatti, è tra i protagonisti della mostra per aiutare gli ospedali di Brescia. In un momento storico così difficile, la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha deciso di rimboccarsi le maniche per dare un contributo alla lotta contro il virus che sta affliggendo l’intera nazione, creando un’importante raccolta fondi con l’hashtag #aiutiAMObrescia. L’iniziativa BrixiaPROart nasce proprio dalla voglia di fare squadra, di comunicare, di condividere e di aiutare, da parte di un gruppo di fotografi professionisti che hanno deciso di mettere la loro Arte in vendita online. L’obiettivo è di contribuire a raccogliere fondi necessari per permettere alle strutture ospedaliere bresciane di acquistare attrezzature, macchinari e medicine necessari per la lotta contro il Covid-19. Tutto il ricavato andrà devoluto in beneficenza alla raccolta fondi #aiutiAMObrescia, rendendo così un brutto momento un’occasione per aiutare l’intera comunità e, perché no, appendere una o più bellissime fotografie alla parete. La mostra, ideata dalla fotografa Diana Bovoloni, include tra i soggetti protagonisti della galleria online anche la Honda RC213V MotoGP del Team LCR. L’immagine, realizzata dalla stessa Bovoloni, è uno scatto singolo a lunga esposizione, creato con un effetto luminoso “a mano libera” con la tecnica del Light Painting. La forma circolare riprende i colori della livrea e fa risaltare le linee stilistiche delle due ruote. L’effetto finale ad alto impatto visivo ha come risultato quello di far sembrare la moto un oggetto futuristico. “Possiamo davvero fare la differenza e trasformare questa brutta storia, nel nostro piccolo, in un bel ricordo – ha detto Diana -. Un grande gesto da parte di tutti per raccogliere fondi da donare in questo momento di grande buio che stiamo passando. Aiutateci ad aiutare!“.