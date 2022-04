Cosa succederebbe se una vettura sportiva corresse con le gomme da F1?

I ragazzi del canale Youtube "Driven Media" hanno provato a montare le gomme da Formula 1 su una Caterham Seven 270: ecco com'è finita...

Nomini la Formula 1 e subito ti vengono in mente le velocissime monoposto che corrono sui più famosi circuiti di tutto il mondo: macchine che, nel tempo, si sono evolute garantendo sempre più aderenza in curva, al punto da far segnare tempi sul giro stratosferici non solo in qualifica… ma anche in gara! Il loro segreto? In realtà non ne esiste solo uno… ma sicuramente le loro gomme giocano una parte fondamentale nel dare il proprio contributo per la ricerca della massima prestazione!

Attualmente il fornitore unico del Circus iridato è la Pirelli con le sue P Zero, che per l’occasione sono state gentilmente messe a disposizione per un esperimento condotto dai ragazzi del canale Youtube “Driven Media”. Il loro obiettivo? Dare una risposta al dubbio di scoprire cosa succederebbe se una vettura sportiva come la loro Caterham Seven 270 utilizzasse delle coperture del genere. Starebbe incollata a terra senza il benchè minimo accenno di sovrasterzo o sottosterzo? O addirittura spiccherebbe il volo? Vi invitiamo a scoprirlo guardando il video qua sotto: il risultato finale è tutt’altro che scontato!