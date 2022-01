Crash test: la classifica Euro NCAP delle auto più sicure del 2021

Anche per il 2021 il programma Euro NCAP ha svelato le "Best in Class" secondo cinque categorie: al top della Executive c'è la Mercedes EQS

Uno dei fattori determinanti all’acquisto di un’automobile è sicuramente il suo grado di sicurezza quando circola su strada: non tutte le vetture sono costruite secondo i medesimi parametri e ciò è messo in evidenza dal programma Euro NCAP relativo alle prove di crash test, che puntualmente alla fine di ogni anno stila la classifica dei veicoli migliori secondo cinque classi di merito.

Per la stagione appena conclusa il premio “Best in Class 2021” è stato conteso da ben 33 vetture, 22 delle quali hanno ottenuto la valutazione massima di 5 Stelle senza alcuna criticità in tema di sicurezza: queste hanno avuto accesso alla “Finale” per determinare le vincitrici assolute, tra le quali spiccano due elettriche pure e due ad alimentazione ibrida.

Nelle categorie Executive e Pure Electric è stata la nuovissima Mercedes EQS a battere la concorrenza, prima tra tutte la Polestar-2, mentre tra le Small Offroad la migliore è stata la Nissan Qashqai. Di nuovo una vettura a batterie per la classe Large Offroad, la Skoda Enyaq iV, mentre tra le Small MPV e le Small Family Car hanno conquistato il gradino più alto del podio rispettivamente la Toyota Yaris Cross e la Skoda Fabia.

In merito al risultato ottenuto dalla classifica Euro NCAP 2021, ecco il commento del Segretario generale Michiel van Ratingen: “Il 2021 è stato un anno difficile per l’industria automobilistica: la carenza di componenti, in particolare di semiconduttori, è stata la puntura arrivata nella coda della crisi Covid, che ha influito sui tempi di sviluppo, produzione e vendita. Tuttavia, abbiamo molti nuovi modelli in arrivo sul mercato, soprattutto elettrici o ibridi, in grado di ottenere cinque stelle nonostante i requisiti impegnativi“.