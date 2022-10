Crisi dei carburanti: in Francia benzina e diesel sono quasi esauriti!

Cinque raffinerie ferme, sciopero dei benzinai Total ed Esso e code infinite nelle stazioni aperte: ecco cosa sta succedendo in Francia

Mentre in Italia il prezzo dei carburanti è in continua ascesa (benzina a 1,69 Euro/Litro e diesel sopra la soglia dell’1,80), in Francia la situazione sta arrivando a un punto di stallo. Un terzo delle stazioni di servizio francesi sono praticamente a secco a causa dei preoccupanti problemi di approvvigionamento dalle compagnie estere, mentre i restanti due terzi sono presi d’assalto dagli automobilisti in modo da far fronte ai vari impegni della loro vita quotidiana.

Fare rifornimento, tuttavia, rappresenta un’impresa per tutti, anche (per esempio) per coloro che devono gestire i servizi navetta per le scuole – attualmente funzionanti a singhiozzo per il fatto che il gasolio viene acquistato per questioni logistiche nei Paesi confinanti. Le code sono infinite nelle stazioni di servizio delle autostrade francesi e a questo si aggiungono gli scioperi dei benzinai Total ed Esso, che per la terza settimana di fila chiedono un aumento del 10% dei salari, e dei sindacati, che si stanno battendo contro gli extra-guadagni delle società petrolifere bloccando l’attività di cinque raffinerie. La premier Elisabeth Borne assicura che la situazione migliorerà grazie all’utilizzo degli stock strategici francesi: nel frattempo i disagi continuano…