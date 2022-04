Czinger 21C: l’hypercar americana da 1.250 CV è pronta al debutto

La supersportiva a tecnologia ibrida sarà svelata in occasione dell'edizione 2022 del Goodwood Festival of Speed, in programma per il mese di giugno

Ve la ricordate? L’abbiamo presentata in anteprima lo scorso anno come hypercar di ultima generazione che promette di battere i principali record di velocità e accelerazione presenti al giorno d’oggi: la Czinger 21C, con la sua veste estetica che si ispira ai più recenti caccia da combattimento, è una vettura a tecnologia ibrida davvero innovativa, che presto potrà essere apprezzata dal vivo dopo la “battuta a vuoto” del Salone di Ginevra 2020 annullato, a suo tempo, per la pandemia da Coronavirus.

L’occasione sarà quella del Goodwood Festival of Speed 2022, che ogni anno richiama l’attenzione di migliaia di appassionati sulla famosa cronoscalata che vede protagoniste vetture sportive del passato, del presente e del futuro. L’hypercar americana, dopo aver fatto suo il best-lap del circuito di Laguna Seca, vuole sfidare l’attuale detentrice del record della piccola pista britannica, quella Volkswagen ID R che ha fermato il cronometro sul tempo di soli 39,9 secondi.

Con il suo V8 biturbo da 2.88 Litri affiancato da due unità elettriche supplementari che garantiscono, insieme, un output di potenza di ben 1.250 cavalli che si equivale al peso a secco del corpo vettura, la Czinger 21C è pronta far valere tutti i dati della scheda tecnica che vi avevamo rivelato in anteprima: 0-100 in 1,9 secondi, 0-300 in 15 secondi, 0-400-0 in 29 secondi e una top speed di 431 km/h. Saprà mantenere effettivamente le promesse fatte? Lo scopriremo tra circa due mesi: stay tuned!