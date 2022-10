Da oggi a Milano i nuovi divieti di accesso per le auto più inquinanti

Dal 1° ottobre 2022 l'entrata nell'Area B e C del capoluogo lombardo sarà interdetta ai benzina più vecchi e ai diesel fino ad Euro 5 (compreso)

Come era stato annunciato da tempo, nella giornata di oggi (1° ottobre 2022) entrano in vigore i nuovi divieti di accesso alle due principali zone a traffico limitato della città di Milano, l’Area B e l’Area C. Le richieste di proroga, alla fine, non sono state accolte e questo comporta un inasprimento delle regole già presenti fino al mese di ottobre 2025.

Entrando nello specifico, l’accesso all’Area B e all’Area C del capoluogo lombardo è ora interdetto a tutte le autovetture a benzina fino all’omologazione Euro 2 compresa, nonchè a tutte quelle con alimentazione a gasolio fino a Euro 5 incluso. La categoria Euro 4, inoltre, è esclusa sia nel caso il veicolo in questione sia provvisto di filtro anti-particolato (di serie o after-market) sia in caso contrario. Nell’Area C, inoltre, non è più previsto l’ingresso gratuito con le auto ibride omologate secondo la classe di emissioni di CO2 con valore superiore ai 100 g/km.

L’unica deroga posta in essere è quella che permette la circolazione agli acquirenti di un nuovo veicolo elettrico o ibrido (con regolare sottoscrizione di un contratto presso la concessionaria) che stanno attendendo la sua consegna. La data ultima per usufruire di questa concessione è stata il 14 settembre, entro la quale i firmatari si sono assicurati l’accesso alle due ZTL milanesi con la loro vecchia autovettura (anche diesel Euro 5) fino al prossimo 30 settembre 2023.