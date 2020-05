Alfa Romeo Barchetta del futuro, rendering e dettagli

L'Alfa Romeo Barchetta pensata da Ugur Sahin Design pare essere una sorta di tributo ai marchi dell'automobilismo, avendo stilemi che derivano da Ferrari, Aston Martin e addirittura Bentley

Sarà per l’arrivo della bella stagione (almeno dal punto di vista meteorologico) o per la voglia di libertà che in tempi di pandemia e costrizioni ci pervade sempre di più, fatto sta che il web è pieno di rendering di questo o di quel modello di spider. Ovvi ve ne presentiamo uno che ha come soggetto l’Alfa Romeo Barchetta.

L’Alfa Romeo Barchetta del futuro potrebbe essere così

Diciamolo subito: non siamo davanti a materiale ufficiale, quindi questa Alfa Romeo Barchetta per il momento resta un progetto destinato a rimanere tale, a meno che qualcuno della Casa del Biscione non ne sia rimasto così colpito da proporlo ai piani alti. E in effetti un colpo in chiave sportiva ce lo aspetteremmo anche da un gran di questo tipo, visto che dopo l’uscita della 4C e con la 8C in stand-by sono rimasti stabilmente in catalogo solo la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Insomma, una spider sarebbe l’ideale per riaccendere l’entusiasmo dei fan di Alfa e i disegni realizzati da Ugur Sahin Design sono un ottimo punto di partenza.

Questi rendering raffigurando un nuovo esemplare di Alfa Romeo Barchetta che pare una sorta di tributo ai marchi dell’automobilismo, avendo stilemi che derivano da Ferrari, Aston Martin e addirittura Bentley: un bel mix che ha portato ad avere una vettura dalle linee decise e molto moderne. Ovviamente, trattandosi solo di un esercizio di stile, non si conoscono dettagli su motorizzazioni e aspetti tecnici. A questo punto siamo pronti a sentire le vostre proposte e a riferirle sia allo staff di Ugur Sahin Design sia a quello di Alfa Romeo.