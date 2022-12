Dacia Jogger diventa Hybrid: ordinabile da gennaio a 25.200 Euro

La Nuova Dacia Jogger ibrida sfrutterà la powertrain della Renault Clio E-Tech da 140 CV con batteria da 1,2 kWh: ecco tutti i dettagli

Dopo la versione a benzina 1.0 TCe e la bifuel Eco-G, Dacia Jogger è pronta a dare il benvenuto a un’altra motorizzazione: si chiamerà Hybrid 140 e, come si evince dal nome, introdurrà l’alimentazione ibrida a doppio motore elettrico come sostegno dell’1.6 Litri benzina principale da 90 cavalli già visto sulla piattaforma della Renault Clio E-Tech. Questo diventerà il primo modello elettrificato del marchio rumeno, capace di farsi largo in città sfruttando la modalità di guida completamente elettrica con cui l’autonomia è in grado di raggiungere il ragguardevole traguardo dei 900 km calcolati secondo il ciclo WLTP.

Entrando nello specifico, la Nuova Dacia Jogger Hybrid 140 sarà equipaggiata con una powertrain provvista di un quattro cilindri 1.6 Litri benzina da 90 cavalli in abbinamento a due motori elettrici supplementari, uno da 50 CV (per un totale di 140 CV e 250 Nm di coppia) e un altro più piccolo con funzioni di starter, generatore e sincronizzatore per la trasmissione. Prevista anche una batteria da 1,2 kWh, così come il cambio Multimode e il sistema di frenata rigenerativa che permette un risparmio sui consumi fino al 40% nel ciclo urbano.

La Nuova Dacia Jogger Hybrid 140 potrà essere ordinata a partire dal mese di gennaio 2023 (con consegne previste da marzo) nell’unico allestimento oggi disponibile, l’Expression a sette posti (tre file di sedili) con prezzo in partenza da 25.200 Euro. L’equipaggiamento di serie prevede l’infotainment da 8”, le barre sul tetto, i sensori di parcheggio posteriori, il cruise control, il clima manuale e gli alzacristalli posteriori elettrici.