Dacia Jogger: in arrivo la versione “camper” per il tempo libero

La nuova Dacia Jogger sarà molto presto proposta anche in una versione "camperizzata" per trascorrere le vacanze con tutta la famiglia

La nuova Dacia Jogger è ormai disponibile sul mercato italiano in due motorizzazioni, quattro allestimenti e prezzi a partire da 14.650 Euro: si tratta della diretta discendente della Logan MCV e vuole combinare la praticità di una station-wagon con il grande spazio disponibile delle multispazio, ma anche con un’estetica molto vicina ai dettami stilistici del mondo SUV/crossover per un veicolo adattabile a qualsiasi contesto ed esigenza.

Il marchio Dacia, tuttavia, vuole alzare ancora di più l’asticella ed è per questo motivo che ai microfoni del magazine Auto Express il vice-Presidente del marchio rumeno, Lionel Jaillet, ha confermato che la Casa di Pitesti è al lavoro su una versione “camper” proprio della Jogger. Non si tratterebbe di una variante commerciale, ma di un allestimento specifico per il trasporto passeggeri che lo farebbe diventare un ottimo compagno per il tempo libero, per le vacanze e i campeggi… proprio come un camper!

“Ci stiamo lavorando e dovrebbe arrivare abbastanza presto – ha confermato Lionel Jaillet – Vogliamo cercare di estendere il livello di attività all’aperto che i nostri clienti possono fare con le nostre auto e il Jogger ha esattamente lo spirito giusto per quello che noi chiamiamo ‘social outside’. Le future declinazioni di questo modello consentiranno alle famiglie dei nostri clienti di provare al meglio la vita all’aria aperta”.

Per il momento, tuttavia, non ci è dato ancora sapere se la futura Dacia Jogger in versione “camper” sarà un modello a sè stante oppure un semplice pacchetto di accessori da inserire nel contratto di acquisto quando è il momento di porre la firma in concessionaria. Possiamo ipotizzare che offrirà una dotazione molto più completa, magari comprensiva di tenda per il tettuccio e angolo cottura nel bagagliaio: siamo sicuri che a breve ne sapremo di più!