Dacia Jogger: la prova su strada della nuova multispazio in stile “crossover”

Con l’uscita dal mercato della Logan MCV, in tempi recenti il marchio Dacia ha dovuto trovare un sostituto per rispondere alla sempre più evidente richiesta da parte degli automobilisti di un veicolo ampiamente spazioso per ospitare le famiglie più numerose che desiderano anche una soluzione 7 posti… ma anche aggressivo dal punto di vista dell’estetica, principalmente votato alle tendenze del mondo fuoristrada.

Il risultato finale si è concretizzato nella Dacia Jogger, presentata ufficialmente nell’autunno dell’anno scorso e già disponibile nei concessionari dal mese di marzo con prezzi che partono da 14.650 Euro. Ovviamente l’abbiamo provata dal cuore di Milano alle campagne verdeggianti pavesi e il nostro verdetto è positivo: prima di giungere alla conclusioni, però, facciamo un piccolo ripasso della sua scheda tecnica…

DACIA JOGGER: A CINQUE O SETTE POSTI

Chiamata a sostituire la Logan MCV, la nuova Dacia Jogger si pone quindi come obiettivo quello di garantire la massima praticità di utilizzo non solo quando è il momento di partire per le vacanze, ma anche nel quotidiano. Un proposito centrato in pieno grazie a una carrozzeria che può essere allestita in configurazione a cinque o sette posti con divano della seconda fila divisibile secondo la logica 2/3-1/3 e quello della terza fila a due schienali singoli.

Con una lunghezza complessiva di 4,55 metri c’è anche spazio per un ampio bagagliaio con il quale trasportare tutto il necessario per la propria gita fuori-porta: nella versione a cinque posti parte da un minimo di 708 Litri e arriva a un massimo di 1.819, mentre in quella a sette posti si riduce a soli 160 Litri per via della terza fila di sedili. Non mancano, ovviamente, innumerevoli vani porta-oggetti per le più svariate esigenze, che aumentano la disponibilità di altri 24 Litri.

DACIA JOGGER: MULTISPAZIO, STATION-WAGON E SUV

Rispetto ai modelli precedenti, la Dacia Jogger si distingue anche per le sue forme estetiche che, in ambito automotive, sono veramente uniche nel proprio genere: osservandola da più angolazioni ci si accorge immediatamente che i progettisti rumeni hanno voluto unire il meglio del mondo MPV con quello delle station-wagon, arricchendo il tutto con uno stile da SUV/crossover e con un assetto rialzato di 20 cm da terra.

Il risultato è sicuramente interessante perchè a una prima occhiata la Jogger si presenta con un look decisamente muscoloso e possente, nel quale si distinguono l’ampia griglia frontale, i gruppi ottici a forma di Y, le barre porta-tutto sul tettuccio, i passaruota maggiorati e le protezioni sottoscocca – sia all’anteriore che al posteriore.

Entrando nell’abitacolo, invece, come da tradizione Dacia la plancia risponde a una forte esigenza di praticità ed è per questo motivo che il guidatore troverà a sua disposizione un quadro strumenti misto analogico-digitale e un infotainment su più livelli di allestimento, che spaziano dal Media Control di base fino al top di gamma Media Nav con navigatore, connettività wi-fi e dotazione ADAS completa di frenata automatica di emergenza, sensore dell’angolo cieco, assistenza durante le manovre di parcheggio e aiuto specifico per le partenze in salita. Bisogna anche segnalare che la promessa di passare dal Low cost al Best Value for Money è stata ampiamente mantenuta con furbe economie di scala ma con qualità dei materiali decisamente superiori al passato.

DACIA JOGGER: MOTORIZZAZIONI, ALLESTIMENTI E PREZZI

Passiamo alle motorizzazioni: attualmente l’offerta della Dacia Jogger si articola su due propulsori, vale a dire l’1.0 TCe turbo-benzina da 110 cavalli e 200 Nm e l’ 1.0 ECO-G 100 a doppia alimentazione benzina/GPL, ai quali si aggiungerà nel 2023 l’alternativa Full Hybrid di derivazione Clio E-Tech con due motori elettrici e pacco batterie da 1,2 kWh. Il nuovo TCe 110 dispone di fasatura variabile delle valvole, pompa dell’olio a cilindrata variabile e ricorso a molti materiali più efficienti per incrementare le prestazioni e ridurre il consumo di carburante. Il collettore di scarico integrato, il filtro antiparticolato e l’iniezione centrale contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2. Il consumo combinato del motore TCe 110 in ciclo WLTP parte da 5,7 L/100km.

Il consumo combinato del motore ECO-G 100 in ciclo WLTP parte da 7,4 L/100km* (118 g CO2/km). Quando funziona a GPL, Dacia Jogger riduce in media del 10% le emissioni di CO2 rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti. Inoltre, offre oltre 1.000 km di autonomia grazie alla presenza di 2 serbatoi: uno da 40 L per il GPL e uno da 50 L per la benzina.

Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, la scelta da affrontare in fase di acquisto spazia da quello di base denominato Essential (da 14.650 Euro) al più completo Comfort (da 16.450 Euro), passando infine ai top di gamma Extreme (da 17.300 Euro) ed Extreme UP (da 17.850 Euro), tutti disponibili nelle sei colorazioni previste dal listino ufficiale – Glacier White, Iron Blue, Terracotta Brown, Comet Grey, Moonstone Grey e Pearl Black.

DACIA JOGGER: IMPRESSIONI DI GUIDA