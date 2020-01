Dacia: nel 2022 arriva la gamma elettrica low-cost

È ancora presto per dire se vedremo una linea Dacia inedita o una versione elettrificata uno dei modelli già esistenti, ma voci insistenti riferiscono dell'arrivo anche in Europa di una versione low-cost della Renault City K-ZE, pensata per il mercato cinese

Una marca fino a questo momento fuori dalla partita della mobilità elettrica è stata Dacia. Fino a questo momento, perché il brand figlio di Renault ha intenzione di lanciare una propria gamma di auto a zero emissioni low-cost a partire dal 2022.

Dacia punta sull’elettrico, ma senza fretta

Dopo avere dato una spallata al segmento delle auto low-cost, Dacia ha intenzione di avere un ruolo importante anche nel campo della mobilità elettrica e lo farà proponendo una sua linea tra il 2022 e il 2023. A darne notizie notizia è Philippe Buros, responsabile della gestione del mercato europeo di Renault Group. Le forze all’interno dell’alleanza Renault-Nissan hanno permesso fino ad ora di offrire i modelli Dacia a prezzi contenuti, permettendo al brand rumeno di raggiungere livelli di vendita decisamente alti per il settore e di riformulare il concetto di auto solamente low cost. Gli stessi principi verranno ora declinati su una nuova linea di prodotti a zero emissioni e con prezzi in linea con quelli esposti fino a ora (l’obiettivo è quello di arrivare a un 20% in meno rispetto alla concorrenza).

Per vedere i primi modelli su strada, però, occorrerà avere una certa pazienza. Il tempo stimato di attesa servirà soprattutto per stimare come ammortizzare i costi. “Quando Dacia ha iniziato a crescere, la maggior parte dei nostri clienti in Francia viveva in zone rurali, ma oggi abbiamo molti acquirenti in città come Parigi. Vorranno una Dacia elettrica. Ma ne vorranno una meno costosa di una Renault elettrica“, ha dichiarato Buros. È ancora presto per dire se vedremo una linea inedita o una versione elettrificata uno dei modelli già esistenti, ma voci insistenti riferiscono dell’arrivo anche in Europa di una versione Dacia della Renault City K-ZE, pensata per il momento solo per il mercato cinese.