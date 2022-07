Dacia rinnova la partnership con l’Udinese Calcio per la stagione 2022/2023

Continua anche la stagione 2022/23 la storia iniziata nel 2009 all'insegna della collaborazione e della condivisione di valori come l’attenzione all’ecosostenibilità

Dacia e Udinese Calcio confermano la partnership anche per la stagione 2022/23 e lo fanno all’insegna di un approccio sempre più green. Da oltre 13 anni, il brand automobilistico e il club friulano portano avanti una collaborazione basata su solidi valori comuni e come in ogni matrimonio sono al lavoro per progetti futuri.

Dacia e Udinese Calcio fanno squadra

Progetti all’insegna dell’eco-sostenibilità e del rispetto per la natura. Dacia si impegna e dimostra da sempre una spiccata passione per il mondo dell’outdoor. Con il suo design attraente, autentico e dalle linee robuste e la nuova palette di colori, ispirata alle nuances della terra, Dacia richiama gli elementi della natura nel suo look e la rispetta quando è su strada. Leader nel mercato GPL, Dacia offre la motorizzazione ECO-G 100, il collaudato bifuel benzina/ GPL, trasversale su tutta la gamma termica, che si dimostra la soluzione più apprezzata dai suoi clienti scelto nel 70% dei casi perché sicuro, economico ed ecologico.

Questa alimentazione è considerata “pulita” in quanto consente di ridurre del 10% le emissioni di CO2. Nella maggior parte delle città europee, infatti, i veicoli GPL rientrano tra le scelte green, hanno accesso alle aree ZTL oppure sono liberi di circolare anche nelle giornate ecologiche. Una scelta intelligente, in pieno stile Dacia, per risparmiare e ridurre la carbon footprint. Ma il Marchio si fa notare anche nel mondo dei veicoli elettrici, grazie a Spring, la city car 100% elettrica, che ha guadagnato il primo posto nel mercato auto elettrico a privati con una penetrazione di oltre il 19%. L’impegno di Dacia continua nel 2023, anno in cui verrà lanciata la prima motorizzazione ibrida su Dacia Jogger, la familiare fino a 7 posti che si distingue per la sua modularità da record.

Per la stagione 2022/23, Udinese Calcio ha svelato la nuova divisa ‘Home’ che si presenta nella tradizionale configurazione a bande verticali bianconere. Richiamando fortemente la prima maglia della stagione 1997-1998, la nuova divisa si dimostra al passo con i tempi in quanto realizzata in tessuto Eco-Fabric, un poliestere 100% riciclato da PET. La maglia, prodotta da Macron, conferma il grande impegno della società friulana nei confronti dell’ambiente. Questa sensibilità non è nuova per il club bianconero che già da tempo vanta uno stadio, la Dacia Arena, ideato nei canoni del rispetto ambientale e oggi tra i primi stadi d’Italia a impatto zero per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e gas metano. “Dacia si caratterizza per essere il Marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo, in grado di ridefinire costantemente l’essenziale, ed il tema dell’ecosostenibilità sta diventando sempre più attuale ed essenziale – ha detto Rosa Sangiovanni, Marketing Director Dacia Italia -. Il nostro è un Brand che possiamo definire eco smart, con la proposta di un’offerta completa, economica ed ecologica, che va dalle motorizzazioni ibride benzina-GPL, all’offerta full-electric e a breve all’ibrido benzina-elettrico. Inoltre, l’uso di materiali di riciclo è previsto sia per i componenti dei futuri modelli, sia per l’arredo interno degli show room della rete di concessionarie“.