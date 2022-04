Dacia Sandero le migliori offerte e promozioni: da 4 euro al giorno

Dacia Sandero è la terza auto più venduta in Italia nel primo trimestre 2022 con quasi 10.000 vendite per merito di un rapporto qualità prezzo molto interessante che con le offerte Dacia Italia diventano super, tanto che potete guidare una Dacia Sandero ECO G Benzina + GPL ad appena 4 euro al giorno (120 euro al mese) pari ad un cappuccino con brioche o poco più... Una vera tentazione che gli italiani stanno cogliendo grazie ad una formula vincente e chiara che vi sintetizziamo qui sotto

Dacia Sandero Eco-G Benzina + GPL può essere infatti anche vostra a 4 euro al giorno, ossia da 120 €* rata mese con PlusValore Dacia. Ovviamente esiste un anticipo fissato in € 3.425, ( TAN 5,99% – TAEG 8,37%) ricordando che sono 36 le rate, con la classica Rata Finale € 7.656 che potete saldare o sarete liberi di restituirla, magari per attivare un nuovo finanziamente con una nuova Dacia! Ovviamente il contratto necessita dell’approvazione della società finanziaria della casa che si chiama DACIAFIN.

Che Dacia Sandero vi offrono per 4 euro al giorno?

L’esempio di finanziamento PlusValore Dacia è riferito alla Sandero Streetway Essential TCe ECO-G DFULL proposta a 12.700€ (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi): anticipo € 3.425, importo totale del credito € 10.300,56 (include finanziamento veicolo € 9.275 e, in caso di adesione, di finanziamento protetto € 426,56 e pack service a € 599 comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance); spese istruttoria pratica € 350 + imposta di bollo € 25,75 (addebitata sulla prima rata), interessi € 1.661,89, valore futuro garantito € 7.656 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore € 11.962,45 in 36 rate da € 119,62 (circa € 4 al giorno) oltre la Rata Finale. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 8,37%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente online gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2.

Salvo approvazione DACIAFIN.

Gli interessati possono richiedere tutta la documentazione precontrattuale ed assicurativa presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul sito dacia.it.

