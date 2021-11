Dacia Spring: anche le vendite di ottobre sono da record

Nel mese di ottobre sono state immatricolare 1.700 unità che portano il totale di Dacia Spring sul mercato a 4.000 vetture

Con le sue 1.700 unità, Dacia Spring è l’auto elettrica più venduta in Italia nel mese di ottobre. La vettura si conferma molto apprezzata dai consumatori del nostro paese, tanto che, dal momento della sua uscita, ne sono state immatricolate più di 4.000.

Dacia Spring: piccola lei, grandi i numeri di vendita

Grazie a questi numeri, quindi, Dacia Spring si conferma per il secondo mese consecutivo leader nel mercato dei veicoli a zero emissioni con oltre il 24% di market share (in termini assoluti la sua quota si attesta sul 7,9%). Restringendo l’analisti ai 4.000 esemplari venduti, risulta che oltre l’80% dei clienti ha scelto la versione top di gamma Comfort Plus, caratterizzata da tinta metallizzata, sistema di Navigazione con display touchscreen 7” con Bluetooth e smartphone replication & USB, Sensori di parcheggio con retrocamera e dettagli a contrasto in arancione (in vendita al prezzo di poco superiore ai 21.000 euro). Dacia Spring è spinta da un motore elettrico da 33 kW (44 CV) di potenza massima e con una coppia massi ma di 125 Nm.

Il pacco batterie da 27,4 kW/h permette un’autonomia di 305 chilometri in città nel ciclo di omologazione WLTP e 235 Km nel ciclo misto. Autonomia che, attraverso la modalità Eco (che taglia la potenza di 10 kW e limita la velocità massima a 100 Km/h) aumenta di circa il 10%. L’auto si può ricaricare con una presa domestica da 2,3 kW/h (in poco più di dodici ore) e continuano con wallbox e colonnine, sia da 3,7 kW/h che da 7,4 kW/h. Tuttavia c’è anche la possibilità di ricaricare presso colonnine rapide in corrente continua fino a 30 kW/h di potenza, arrivando ad effettuare un pieno di energia in meno di due ore.