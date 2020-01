Dakar 2020: in fiamme il buggy elettrico di Romain Dumas

Dopo appena 65 chilometri dal via della 42esima edizione della Dakar il buggy RD RXX di Romain Dumas ha preso fuoco costringendo l'esperto pilota francese al ritiro

È durata appena 65 chilometri l’avventura di Romain Dumas alla Dakar 2020: il bugia elettrico guidato dall’esperto pilota francese, infatti, ha preso fuoco poco dopo il via costringendo il pilota al ritiro.

Dakar 2020: il sogno di Dumas in fumo dopo 65 km

E partita ieri da Gedda la Dakar 2020, il più famoso rally mondiale giunto alla sua 42esima edizione che si chiuderà il 17 gennaio ad Al-Qiddiya. La gara si articolerà su 12 tappe che copriranno circa 9.000 km, con un giorno di riposo previsto per l’11 gennaio nella capitale Riad. Come da tradizione non sono mancate le sorprese dopo pochi chilometri di corsa. Esattamente 65. Già, perché tanto è durata la Dakar di Romain Dumas: l’esperto pilota francese (che in carriera vanta due vittorie alla 24 Ore di Le Mans, quattro alla 24 Ore del Nürburgring, due alla 24 Ore di Spa e una 12 Ore di Sebring), infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un guasto tecnico al suo buggy RD RXX che ha preso fuoco, mandando letteralmente in fumo le ambizioni del transalpino. Al via della Dakar hanno preso parte 351 mezzi, 17 in più rispetto al 2019, suddivisi in 134 auto e side by side e 47 camion, 170 moto e quad con ben 53 nazionalità rappresentate, composta da 258 driver francesi, 77 spagnoli, 53 olandesi e 18 sauditi.