DAL-e: il robot assistente ai clientei Hyundai

Si chiama DAL-e il nuovo robot ideato da Hyundai per assistere i clienti che si recheranno nello show room del brand a Seoul. Sì, avete capito bene: la pandemia sta riscrivendo molte regole della nostra quotidianità e se dalle nostre parti basta un appuntamento per poter vedere una vettura, in Corea del Sud si sono spinti molto più in là, affidandosi a un robot per accogliere gli acquirenti.

Hyundai DAL-e: a Seoul l’accoglienza te la dà un robot

Diciamolo subito, siamo ben lontani da panorami fantascientifici in cui è possibile interfacciarsi coi robot come se fossero persone in carne e ossa, ma questo tipo di realtà sta prendendo pian piano più spazio, sopratutto in oriente dove hanno una certa sensibilità per questo tipo di tecnologia. Hyundai mette a disposizione dei suoi clienti (ma secondo noi anche di qualche semplice curioso) DAL-e, acronimo di “Drive you, Assist you, Link with you-experience”, un robot alto poco più di un metro e dall’aspetto molto simpatico. Il segreto di Hyundai DAL-e sta nella sua sviluppatissima intelligenza artificiale che gli permette di comunicare in maniera indipendente con le persone e di muoversi in autonomia all’interno dello show room. Al di là del suo aspetto pacioso, DAL-e è in grado di dare al cliente l’assistenza necessaria per le proprie esigenze, ma riducendo il contatto tra le persone, decisivo per evitare il propagarsi del Covid-19. L’interazione uomo-robot avviene sfruttano i comandi verbali oppure lo schermo touch posto sulla testa.

“DAL-e è una piattaforma di nuova generazione in grado di offrire servizi clienti automatizzati in qualsiasi momento. Si prevede che diventerà un portavoce in grado di fornire messaggi coerenti ai clienti in modo più intimo e personale rispetto ai robot convenzionali. Con continui aggiornamenti e miglioramenti, DAL-e fornirà esperienze fresche e piacevoli ai nostri stimati clienti in un ambiente senza contatto. Il nostro obiettivo è consentire a DAL-e di impegnarsi in una comunicazione fluida e divertente con i clienti e di presentare loro servizi di valore“, ha detto Dong Jin Hyun, vicepresidente e responsabile del Robotics Lab di Hyundai Motor Group.