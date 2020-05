Dal Vietnam arriva la Ferrari FXX K Evo di cartone

Dal Vietnam arriva un modello davvero unico: una Ferrari FXX K Evo costruita in cartone e funzionante. La firma è di NHET TV che in passato ha realizzato repliche di cartone di Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron, ma anche tante motociclett supersportive

Quotidianamente vi raccontiamo dell’uscita di questa o di quella supercar e siamo certi che molti di voi stanno sognando di possedere la vettura dei proprio desideri, ma come per tutte le cose, spesso ci si scontra con la realtà dei fatti che spesso fa rima col costo elevatissimo di questi gioielli. In Vietnam hanno aggirato il problema (si fa per dire) realizzando delle repliche… in cartone!

Una Ferrari FXX K Evo di cartone made in Vietnam

Beh, diciamolo subito, la soddisfazione tra avere una supercar e una replica è decisamente diversa, ma una menzione, questo ragazzi del Vietnam che hanno realizzato una copia di una Ferrari FXX K Evo, la meritano. Non perchè sia un clone fedele ma perché questo esemplare davvero unico è stato realizzato in cartone. La firma è di due giovani di NHET TV che per la loro supercar (che nella realtà ha una potenza di 860 CV ed è utilizzabile solo in pista) hanno speso meno di 100 euro.

Davvero pochi per un modello che non è solo da vedere, ma guidabile a tutti gli effetti (evidentemente le leggi sull’omologazione in Vietnam sono abbastanza elastiche) ed è dotata di alcune vere proprie chicche tecniche, come le luci a LED anteriori e posteriori. NHET TV non è nuova a questi esercizi di stile: in passato, infatti, sono state realizzate repliche di cartone di Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron, ma anche tante motociclette, ovviamente supersportive.