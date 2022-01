Dallara: il prossimo traguardo si chiama modulo orbitale

Andrea Pontremoli: "Dobbiamo fare in fretta per cogliere un’occasione che non si ripeterà mai più, quella di essere capofila della nuova era privata della space economy"

Potrebbe non essersi esaurita con la collaborazione con la SpaceX di Elon Musk l’avventura nello spazio di Dallara. Stando alle parole dell’amministratore delegato, Andrea Pontremoli, l’azienda è al lavoro per realizzare un modulo orbitale assilla a Regione Emilia-Romagna e Cnr.

Dallara port a l’Emilia-Romagna nello spazio

Le dichiarazioni di Pontremoli, rilasciate ai colleghi de Il Sole 24 Ore, sono molto chiare: “Dobbiamo fare in fretta, restano pochi mesi, forse settimane, per cogliere un’occasione che non si ripeterà mai più, quella di essere capofila della nuova era privata della space economy e protagonisti dello sviluppo della prima stazione spaziale commerciale in orbita terrestre. Il sogno, realistico, è creare un modulo orbitale tutto italiano“. Dallara, quindi, affiancherà Regione Emilia-Romagna, Aeronautica Militare e Cnr nella costruzione di un modulo che formerà la stazione spaziale di Axiom, una struttura già in costruzione con due moduli realizzati da Thales Alenia Space, che verranno lanciati e agganciati alla ISS tra il 2024 e il 2025, altrettanti che verranno aggiunti successivamente e probabilmente anche quinto che dovrebbe essere proprio quello realizzato da Dallara.

Il brand non è nuovo a esperienze di questi tipo: in passato, infatti, ha collaborato con SpaceX nello sviluppo di alcuni progetti che hanno permesso all’azienda fondata da Elon Musk di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con la Crew Dragon, la navetta spaziale nata per il trasporto persone e spinta nello spazio dal Falcon 9.