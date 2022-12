De Tomaso P900: la prima hypercar con motore V12 “carbon neutral”

Prodotta in soli 18 esemplari destinati all'utilizzo in circuito, la P900 è equipaggiata con un V12 da 900 CV alimentato da carburanti sintetici

Con la massima serie automobilistica, la Formula 1, indirizzata verso l’utilizzo di carburanti sintetici a partire dal 2026, il mondo del motorsport e delle auto sportive si sta già organizzando per una trasformazione a tutti gli effetti epocale. Dopo Porsche, che già sta sviluppando gli eFuel, ora tocca a De Tomaso muovere i primi passi grazie alla nuovissima P900, hypercar destinata al solo utilizzo in circuito che sarà equipaggiata con uno speciale V12 aspirato da 6.2 Litri definito come “il primo motore da corsa carbon neutral della storia“.

In grado di raggiungere i 900 cavalli di potenza con un massimo di 12.300 giri/min, pesa solamente 220 kg, è abbinato a un cambio sequenziale Xtrac e, ovviamente, è alimentato con carburanti sintetici “green”, in grado di spingere la De Tomaso P900 verso prestazioni da assoluto riferimento per la categoria. La vettura, pesante a secco solo 900 kg, è costruita su un telaio in fibra di carbonio attorno al quale lo studio Capricon ha disegnato una carrozzeria minuziosamente perfezionata nella galleria del vento dell’ex-team Toyota F1, con tanto di alettone posteriore provvisto di sistema DRS.

Quando avverrà il suo debutto sul mercato? I primi esemplari (18 in totale per 2,87 milioni di Euro cadauno) della De Tomaso P900 usciranno dalle linee di produzione a partire dalla prossima estate, anche se il motore richiederà uno sviluppo ben più approfondito fino al 2024. Viste le poche unità previste in serie limitata, la Casa anglo-americana proporrà anche una seconda versione con motore V10 Judd modificato… ma sempre alimentato da carburanti “green” eco-sostenibili.