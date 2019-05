De Tomaso rinasce e si presenta al Goodwood Festival of Speed

Al Goodwood Festival of Speed 2019 tra le grandi protagoniste c'è la De Tomaso, casa automobilistica che rinascee nell'anno del 60° anniversario dalla fondazione

Lo storico brand automobilistico italiano De Tomaso è pronto a fare il suo ritorno, dopo un periodo alquanto buio. Questo grazie agli sforzi del team Apollo Automobili, Ideal Team Ventures (ITV). ITV ha acquistato i diritti della De Tomaso già nel 2014 ma la vera rinascita del brand averrà il 4 luglio 2019 in occasione del Goodwood Festival of Speed che si tiene nel Regno Unito. Giusto in tempo per celebrare il 60° anniversario della Casa automobilistica.

La presentazione del brand sarà accompagnata da quella di una nuova auto, nome in codice Project P. De Tomaso non ha rivelato nessun dettaglio sull’auto, ha solamente fatto sapere che la vetturaè sviluppata in collaborazione con partner tecnici affermati a livello mondiale. “Dal momento dell’acquisizione di De Tomaso abbiamo lavorato segretamente, dietro le scene, a una strategia specifica per rivelare al mondo la nuova auto, che nasce in concomitanza con il 60° compleanno del marchio”, ha dichiarato Ryan Berris, General Manager di De Tomaso.

Ricordiamo che IVT salvò anche la Gumpert, che divenne poi Apollo Automobili. Fondata in origine nel 1959 dall’argentino Alejandro De Tomaso, la Casa ha come fiore all’occhiello la Pantera, nata dalla collaborazione con Ford. La De Tomaso Pantera era infatti spinta dal motore Ford 5.8 litri V8 da 330 CV: una sportiva di razza!