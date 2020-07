DeLorean, Batmobile ed Ecto-1: un’asta da film, in tutti i sensi

Ryan Sheridan, condannato per frode fiscale, è stato costretto a vendere le sue DeLorean di Ritorno al Futuro, la Batmobile del Batman firmato Tim Burton e l'Ecto-1 di Ghostbuster per saldare i 24 milioni di euro che deve al governo americano

Avete voglia di fare un viaggio nel tempo? Speriamo di sì, perché è la cosa che vi proponiamo di fare ora. Come? Parlando di auto ovviamente e di auto molto speciali. Nell’ordine la DeLorean di Ritorno al Futuro, la Batmobile del Batman firmato Tim Burton e dell’Ecto-1 di Ghostbuster. Avete presente? Bene, le tre vetture sono finite all’asta.

Le auto del cinema finiscono all’asta

La notizia dell’asta che riguarda tre auto mitiche nella storia del cinema come la DeLorean di Ritorno al Futuro, la Batmobile del Batman firmato Tim Burton e dell’Ecto-1 dei Ghostbuster arriva dagli Stati Uniti. Il motivi è semplice: il proprietario, Ryan Sheridan, è stato condannato per frode allo stato per un totale di 48 milioni di dollari. Come spesso accade oltre Oceano, le parti hanno trattato, trovando un accordo intorno ai 24 milioni di euro e così Sheridan, per trovare la cifra, ha dovuto mettere all’asta alcuno suoi beni tra cui le tre vetture citate, vale a dire la DeLorean trasformata in macchina del tempo in Ritorno al Futuro, la Chevrolet Caprice Classic decisamente trasformata per permettere le prodezze dell’Uomo pipistrello e la Cadillac del 1959 che gli Acchiappafantasmi, nel film, resero da carro funebre ad auto di servizio. L’asta inizierà l’1 agosto e anche online. Gli interessati sono avvisati.