DeLorean DMC-12 hovercraft, l’esemplare volante costruito a mano

Matthew Riese ha realizzato una DeLorean DMC-12 in grado di fluttuare non solo sull'acqua ma anche su ghiaccio, neve, sabbia e asfalto

Un anno fa circa, vi avevamo proposto sulle nostre pagine una DeLorean DMC-12 in versione hovercraft in grado di sfrecciare sull’acqua. Un veicolo che, visto dal vivo, dava l’impressione di volare proprio come faceva la mitica DeLorean del film. L’auto era stata venduta su eBay a circa 45mila dollari e ora, a distanza di 12 mesi, finisce invece all’asta sul sito specializzato Bring A Trailer.

A costruire questa DMC-12 è stato Matthew Riese, uomo di San Francisco che ha realizzato da zero, con le proprie mani e le sue abilità, questa DeLorean volante. Che proprio volante non è, ma da eterni ragazzini quali siamo ci piace immaginarla così. Dal 2008, anno di inizio del progetto, al 2012, Riese ha continuamente migliorato la propria creazione, rendendola se non perfetta comunque perfettamente funzionante e assolutamente spettacolare.

L’hovercraft DeLorean plana non solo sull’acqua ma anche sul ghiaccio, sulla neve, sulla sabbia e sull’asfalto: in pratica, su qualsiasi superficie piana. La velocità massima raggiungibile sull’acqua dalla DMC-12 è di 50 chilometri orari. Il motore è un Briggs & Stratton Vanguard da 23 cavalli, mentre quello che controlla il movimento fluttuante è un un motore serie B & S 875 Professional.