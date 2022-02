DeLorean EVolved: la DMC12 ritorna come sportiva con motore elettrico!

La DeLorean Motor Company ha ufficializzato il ritorno in chiave elettrica della mitica DMC12: sarà progettata dalla Italdesign di Giorgetto Giugiaro

Dopo le prime anticipazioni ormai datate 2021, ora è arrivato l’annuncio ufficiale: la DeLorean DMC12 di Ritorno al Futuro solcherà nuovamente le linee di montaggio della factory di Humble, in Texas, e tornerà in chiave moderna come vettura sportiva con powertrain completamente elettrica. A confermare quanto atteso da tempo dagli appassionati è stata direttamente la DeLorean Motor Company con un “cinguettio” su Twitter, al quale è seguita la risposta da parte della nostra Italdesign con base a Torino.

L’azienda fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro, che aveva già curato la progettazione del modello originale, sarà infatti chiamata a seguire lo sviluppo della nuova vettura, denominata per l’occasione DeLorean EVolved. Come potete osservare anche voi nel video qua sotto, la DMC12 in chiave moderna riproporrà lo stesso schema di apertura delle portiere ad ali di gabbiano e verosimilmente dovrebbe anche spostare in alto l’asticella verso un design più lussuoso, che potrebbe basarsi sulla piattaforma EVX di Italdesign voluta in collaborazione con la Williams Advanced Engineering.

Oltre a queste informazioni, tuttavia, la DeLorean Motor Company non ha spifferato altro sulla futura EVolved DMC12… a parte il fatto che dovrebbe essere presentata ufficialmente entro l’anno in uno dei Saloni dell’Auto tipici che si tengono in America. Questa strategia servirà a raccogliere i primi ordini clienti, per un modello che in ogni caso dovrebbe essere prodotto in serie limitata a pochi esemplari.