DeLorean guarda al futuro con altri tre Concept elettrici… del passato

Il marchio DeLorean ha presentato i render di tre modelli che avrebbero reso celebre l'azienda americana se non fosse fallita nel 1982

Nell’attesa di scoprire come sarà dal vivo l’erede della mitica DMC12 denominata Alpha 5, il marchio DeLorean si è dilettato nei giorni scorsi in un’altra “operazione nostalgia” che ha visto la pubblicazione di alcuni render relativi a tre prototipi molto speciali. Il punto di partenza per la loro progettazione (al momento solo virtuale) è stato questo: “Cosa sarebbe successo se la DeLorean non fosse fallita nel 1982?“. Probabilmente avrebbe continuato a sfornare automobili uniche nel proprio genere… proprio come i tre Concept che potete ammirare nelle foto presenti in gallery.

Il primo sarebbe uscito ipoteticamente nel 1996 come erede della precedente DMC12: si sarebbe chiamato Alpha 2 e sarebbe stato una Coupé sportiva molto simile nelle linee alle Corvette del tempo. Qualche anno più tardi, nel 2006, sarebbe stato il turno della Alpha 3, una berlina quattro porte di extra-lusso con motore elettrico capace di dare filo da torcere alle più recenti Tesla, dalle quali nel render ha preso spunto attraverso le portiere posteriori con apertura ad ali di gabbiano.

L’ultima vettura che sarebbe stata prodotta avrebbe preso il nome, invece, di Alpha 4: sarebbe stata lanciata nel 2013 e avrebbe avuto le forme di un SUV futuristico vicino nella concezione estetica alla Fisker Ocean, equipaggiato tra l’altro con una powertrain a idrogeno di tipo fuel cell. Sappiamo bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte… però quanto sarebbe bello vedere questi tre prototipi diventare realtà?