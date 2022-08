DeLorean non molla: ecco l’Alpha5 in versione “shooting brake”

Al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach la DeLorean ha presentato due prototipi della Alpha5 chiamati "Plasmatail" e "Omega"

Nonostante il tentativo di denuncia per il presunto furto dei brevetti della mitica DMC-12, la DeLorean non ha mollato e qualche giorno fa si è presentata al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach con la sua bellissima Alpha5, versione moderna della vettura che ha reso celebre la serie Tv di “Ritorno al Futuro”. Una vettura che dovrebbe debuttare non prima del 2024 e che potrebbe essere accompagnata anche da una specifica versione “shooting brake” denominata Plasmatail, a sua volta svelata proprio alla kermesse californiana come concept in alcuni bozzetti anticipatori.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, l’Alpha5 Plasmatail 2024 si configura come il modello station-wagon della Alpha5 originale rispetto alla quale si differenzia sostanzialmente al posteriore, con un lunotto fortemente inclinato verso il basso sormontato da un piccolo spoiler, con un diffusore dalle dimensioni importanti e con una firma luminosa che ricopre l’intera larghezza della vettura.

Al suo fianco, inoltre, è stato presentato anche il concept DeLorean Omega 2040, prototipo del futuro che invece mette in mostra una silhouette rialzata da fuoristrada dalle linee coupé aerodinamiche, dalle portiere con apertura ad ali di gabbiano e dagli enormi cerchi specifici per la guida in off-road. Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: li vedremo mai veramente come veicoli prodotti in serie?