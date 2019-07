Di Maio: abolire il bollo auto con i risparmi dello spread

Luigi Di Maio, 5 Stelle, propone di abolire il bollo auto utilizzando i risparmi dello spread. Insorge FI, che parla di idea rubata. Secondo il centro studi Promotor la misura sarebbe "più che opportuna"

Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, ha presentato alla trasmissione Uno Mattina il programma che prevede l’abolizione del bollo auto. Al posto del bollo auto verranno utilizzati i risparmi ricavati dall’abbassamento dello spread. Il vicepremier definisce il bollo auto una “tassa odiosa” e afferma: “Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un’auto, che mi auguro sempre più ecologica, che possa essere meno tassata”.

L’idea è quella dunque di abolire del tutto il bollo o quanto meno di “ridurlo in maniera consistente“. Un disegno che Di Maio si augura venga realizzato in tempi brevi: “Da qui a fine anno le risorse le dobbiamo mettere insieme”. Insorge però Forza Italia, che accusa Di Maio di aver copiato loro l’idea: “Sì, mi hanno rubato tutte le proposte che abbiamo fatto in questi ultimi anni”, dice Silvio Berlusconi, il quale afferma anche che “Il nostro programma è stato saccheggiato da tutti i partiti attualmente al governo. Mi fa piacere, significa che erano proposte buone”.

Ad applaudire la proposta è stato fin da subito il centro studi Promotor: “Se andrà in porto sarà una misura da tantissimi anni attesa dagli automobilisti e sicuramente opportuna in quanto ridurrà il carico fiscale sulla motorizzazione che è ai massimi livelli nel mondo”, ha detto il presidente Gian Primo Quagliano. “A questo punto per adeguare il Paese agli standard europei sarebbe anche opportuno che il Governo rendesse integralmente detraibile l’Iva sulle auto aziendali così come ha promesso il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini il 14 maggio intervenendo al Dealer Day di Verona”, ha aggiunto.