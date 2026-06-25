Diesel Euro 5, dal 2026 l’usato va controllato prima di firmare

Dal 1° ottobre 2026 il mercato dell’usato dovrà fare i conti con un tema molto concreto: le limitazioni alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in diverse aree del Nord Italia. Per chi sta cercando una vettura di seconda mano, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, la classe ambientale non è più un dettaglio tecnico da leggere sul libretto, ma una voce da verificare prima ancora di trattare il prezzo.

Secondo l’analisi di una società internazionale specializzata nella verifica dello stato di salute della vettura usata, tra il 1° gennaio e il 3 maggio 2026 sono stati controllati oltre 100.000 veicoli. Di questi, più di 14.000 appartengono alla classe Euro 5 diesel: circa il 14% del totale, vale a dire un’auto su sette.

Perché il diesel Euro 5 oggi pesa sul valore dell’usato

Il punto non è dire che un diesel Euro 5 sia sempre da evitare. Molte di queste auto possono ancora avere senso per chi percorre tanti chilometri fuori città, usa l’auto in ambito extraurbano o vive in zone non soggette a blocchi. Il problema nasce quando l’acquisto viene fatto senza controllare dove e come quella vettura potrà circolare nei prossimi anni.

Nei principali centri urbani del Nord, da Milano a Torino, da Bologna a Verona, le restrizioni possono incidere sulla libertà d’uso quotidiana. Un’auto apparentemente conveniente rischia così di trasformarsi in un acquisto poco adatto se serve per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola o entrare spesso in città nei giorni feriali.

Come sottolinea la società autrice dell’analisi, “verificare la storia del veicolo prima dell’acquisto consente di fare una scelta più consapevole e ridurre il rischio di spiacevoli sorprese e costosi inconvenienti”.

Auto più vecchie, più chilometri e più fattori di rischio

Il dato ambientale si somma a quello tecnico. Le vetture diesel Euro 5 controllate hanno un’età media di 12 anni, contro i 9 anni del campione complessivo. Anche il chilometraggio medio è più elevato: 146.000 km, quasi 30.000 in più rispetto alla media generale di 117.000 km.

La differenza si vede anche nello storico: il 64% delle Euro 5 verificate presenta almeno un fattore di rischio, contro il 52% del campione totale. Le auto con incidenti o danni documentati arrivano al 57%, rispetto al 43% medio.

Tradotto per l’automobilista: non basta guardare carrozzeria, prezzo e allestimento. Su un diesel Euro 5 è indispensabile controllare chilometri, manutenzione, eventuali incidenti, passaggi di proprietà, utilizzo precedente e coerenza tra stato reale e prezzo richiesto.

Fiat prima nei controlli, ma attenzione ai premium

Tra i marchi più presenti nei controlli sulle Euro 5, Fiat guida con il 13% del totale. Seguono Audi con il 10%, BMW con il 9%, Mercedes con l’8% e Volkswagen con l’8%. Cinque brand che insieme rappresentano quasi metà delle vetture Euro 5 verificate.

Il dato più delicato riguarda i fattori di rischio. Audi e BMW raggiungono rispettivamente il 77% e il 78% di vetture con almeno un elemento da verificare, Mercedes si attesta al 74%, Volkswagen al 65%, mentre Fiat, pur essendo il marchio più diffuso, si ferma al 60%.

Questo non significa che un’auto premium usata sia automaticamente problematica. Significa però che una berlina o un SUV diesel con oltre 10 anni di vita, spesso con più di 160.000 km, va acquistato solo dopo una verifica completa. Il prezzo basso può essere interessante, ma manutenzione, valore residuo e future limitazioni devono entrare nel conto finale.

I modelli più controllati: Panda, 500, Giulietta, Golf e BMW X

Scendendo ai modelli, la Fiat Panda è la diesel Euro 5 più controllata in assoluto, con il 3% del totale dei controlli e il 25% dei controlli Fiat. Seguono Fiat 500, Alfa Romeo Giulietta, Volkswagen Golf e i modelli BMW della serie X.

La Giulietta è un caso significativo: il 59% delle Giulietta verificate dalla società internazionale appartiene proprio alla classe Euro 5. I chilometraggi medi vanno dai 114.000 km della Fiat 500 ai 167.000 km dei SUV BMW. La percentuale di fattori di rischio resta elevata: dal 53% della Panda al 66% della BMW serie X.

Cosa controllare prima di comprare

Il primo controllo riguarda la classe ambientale. Va verificata sul libretto o tramite targa, senza affidarsi solo all’annuncio. Due auto simili per anno, motore e modello possono avere omologazioni diverse.

Il secondo controllo riguarda l’utilizzo reale. Chi entra ogni giorno in città deve informarsi sulle limitazioni locali, sugli orari, sui giorni di validità e sulle eventuali deroghe. Le regole possono cambiare da Regione a Regione e anche da Comune a Comune.

Terzo punto: lo storico dell’auto. Prima della firma è utile verificare incidenti, danni, chilometraggio, revisioni, passaggi di proprietà e possibili incongruenze. Su vetture con 10-15 anni di vita, questi dati valgono quanto una prova su strada.

Quarto: il prezzo. Un diesel Euro 5 può essere una buona occasione solo se costa davvero meno rispetto a un modello più recente e se il risparmio compensa le limitazioni future. In caso contrario, meglio valutare un benzina, un ibrido, un GPL, un metano o un diesel Euro 6.

Il consiglio di Infomotori

Il diesel Euro 5 non va demonizzato, ma non va comprato alla cieca. Può ancora avere senso per chi percorre molti chilometri fuori dai grandi centri urbani, trova un esemplare ben mantenuto e riesce a trattare un prezzo coerente con età, chilometri e restrizioni future.

Per chi vive o lavora nei principali centri del Nord, invece, serve molta più attenzione. Dal 2026 la domanda da farsi non sarà solo “quanto costa?”, ma soprattutto “dove potrò usarla davvero?”.

La regola è semplice: prima si controlla, poi si compra. Un’auto usata può essere un affare solo se la sua storia è chiara e se le sue caratteristiche sono compatibili con la vita quotidiana di chi la guida.