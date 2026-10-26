CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Dimmi quale automobile guidi e ti dirò che profumo indossare

Cinque vetture, cinque anime olfattive: la fragranza che guida con te

C’è chi sceglie l’auto per il numero di cavalli e chi per il colore della carrozzeria, ma in entrambi i casi il messaggio è lo stesso: dietro un volante si nasconde sempre un carattere. Lo stesso vale per la scia che lasci quando scendi dall’abitacolo. Abbinare un Profumo Uomo al proprio modo di guidare è un gioco più serio di quanto sembri, perché una fragranza — proprio come una vettura — parla di te prima ancora che tu apra bocca. Che tu preferisca lo spirito sportivo, l’eleganza intramontabile o la libertà del viaggio, esiste un flacone pensato per il tuo stile di guida. Ecco cinque incontri tra motori e note olfattive.

Orto Parisi Megamare Extrait de Parfum – la spider che profuma di salsedine

Immagina una cabrio con la capote abbassata lungo una strada costiera, il vento salmastro che entra in ogni curva. È esattamente l’atmosfera di Megamare, la creazione più oceanica firmata Orto Parisi. Le sue note marine e saline, tese come spruzzi contro lo scafo, si aprono su un fondo caldo e avvolgente di ambra grigia. È il profumo di chi guida per il piacere di sentire l’aria addosso, ideale per le giornate assolate e i tragitti aperti sul mare. Un carattere solare, deciso, mai timido: come chi non rinuncia mai al tetto scoperto.

Nasomatto Duro Extrait de Parfum – la muscle car dal carattere deciso

Chi ama il ruggito del motore e la potenza che si sente sul pedale trova la sua controparte olfattiva in Duro di Nasomatto. Questo Extrait de Parfum costruisce un profilo legnoso, cuoio e speziato, virile senza compromessi, esattamente come una muscle car che non prova a nascondere la propria stazza. È la fragranza di chi guida con sicurezza, occupa la corsia e lascia il segno. Poche note, ma dette con voce ferma: concentrazione alta, presenza lunga, personalità che riempie l’abitacolo e la strada.

Matière Première Falcon Leather Eau de Parfum – il fuoristrada che non teme il fango

Per chi lascia l’asfalto e affronta sterrati, guadi e salite impossibili, serve una pelle robusta. Falcon Leather di Matière Première apre con lo zafferano caldo e speziato, poi rivela un cuoio autentico costruito su benzoino del Laos, labdano e un catrame di betulla che sa di guanto consumato dall’uso. È il profumo del SUV e del fuoristrada, di chi considera il fango una decorazione e non un problema. Materico, terroso, senza fronzoli: fatto per resistere.

Diptyque Tam Dao Eau de Toilette – l’auto d’epoca intramontabile

Alcune vetture non invecchiano: diventano classiche. Lo stesso spirito abita Tam Dao di Diptyque, un omaggio al legno di sandalo nella sua forma più pura. Cipresso italiano, mirto e cedro del Texas accompagnano un sandalo cremoso e nobile, che profuma di abitacolo in legno e cuoio di una berlina d’altri tempi. È la scelta di chi guida con calma studiata, lucida la carrozzeria a mano e sa che l’eleganza vera non ha bisogno di correre. Discreto, caldo, sempre attuale.

Byredo Gypsy Water Eau de Parfum – il van dei viaggi senza meta

C’è infine chi trasforma l’automobile in casa e la strada in destinazione. Per lo spirito nomade del van e del camper, Gypsy Water di Byredo è la colonna sonora perfetta: ginepro e pepe frizzanti in apertura, un cuore di incenso e aghi di pino che sa di bosco al mattino, e un fondo dolce di ambra, vaniglia e sandalo. È il profumo di chi parte senza itinerario, monta la tenda dove capita e considera l’orizzonte l’unica tabella di marcia. Fresco, libero, avventuroso.

Alla fine, l’abbinamento tra vettura e fragranza non è una scienza esatta, ma un modo divertente per riconoscersi. Che tu ti veda nella spider solare, nella muscle car ruggente o nel van dei grandi viaggi, la scia che lasci racconta la stessa storia del volante che stringi. Scegli quella in cui ti riconosci di più, sali in macchina e lascia che sia il profumo a completare il viaggio.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI

Sponsor
DS N°7 Hybrid
DS N°7 Hybrid
OFFERTA Viaggia in prima classe.
richiedi un preventivo Scopri di più
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
Articoli più letti
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.