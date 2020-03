Disegni da colorare gratis: la bella iniziativa di Mercedes e Audi

Mercedes e Audi hanno messo a disposizione gratuitamente, attraverso un link sui loro siti, una vasta collezione di disegni e schizzi in bianco e nero in pdf da stampare per poi essere colorati con matite o pennarelli

In questo periodo in cui il coronavirus ci costringe a una quarantena forzata c’è una categoria che rischia di soffrire particolarmente: quella dei bambini. Riuscire a trovare un modo per far passare le giornate nel modo più piacevole ai nostri piccoli è fondamentale, così come dare loro una routine che si avvicini il più possibile alla normalità. Quindi ben vengano i compiti, lo studio, ma anche momenti di svago come la tv, i giochi e perché no il colorare. E per quest’ultima voce una bella iniziativa arriva da Mercedes e Audi.

Mercedes e Audi: online disegni da colorare per i bambini

Quasi contemporaneamente, Mercedes e Audi hanno messo a disposizione, attraverso un link sui loro siti, una vasta collezione di disegni e schizzi in bianco e nero in pdf da stampare per poi essere colorati con matite o pennarelli. La Casa della Stella a Tre Punte ha pubblicato modelli storici, ma anche facendo interessanti prototipi che, chissà, forse possono solleticare anche la fantasia degli adulti, oltre che dei bambini. Gli album messi a disposizione da Audi comprendono una serie di disegni da colorare che riguardano la berlinetta R8, la Sport Quattro da rally e le Auto Union da corsa del passato.