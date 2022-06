Disney Speedstorm: Topolino e amici si sfidano con i go-kart!

Uscirà entro la fine dell'anno, sarà fruibile in formato free-to-play e verrà commercializzato sia su PC che su consolle (Playstation, Xbox e Nintendo Switch)

Vi piacciono i videogiochi di corse arcade con i quali mettere in riga i vostri amici? Allora sappiate che presto i celebri Mario Kart e Crash Team Racing: Nitro Fueled avranno compagnia: entro la fine dell’anno uscirà su tutte le principali piattaforme di intrattenimento ludico il tanto atteso Disney Speedstorm, sviluppato da Gameloft e pronto a far divertire mettendo dietro al volante Topolino e tutti i principali personaggi che abbiamo conosciuto nei film marchiati Disney e Pixar.

Si tratta di un videogame che propone delle folli corse di go-kart, impostato sul formato “free-to-play” e quindi fruibile gratuitamente in versione base da tutti gli appassionati in possesso di un PC oppure di una consolle di ultima generazione (Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch). Dopo il lancio previsto per la fine dell’anno, quindi, c’è da aspettarsi l’uscita di diversi pacchetti di espansione a pagamento, che introdurranno nuovi personaggi, tracciati e bonus per essere sempre al top in ogni corsa.

Volete sapere in anticipo se è all’altezza della concorrenza? Allora se siete in possesso di un PC potete ancora iscrivervi alla “closed beta” che fornirà un antipasto del prodotto finale, semplicemente compilando il form presente sul sito ufficiale del videogioco. In caso contrario… ecco qua sotto il trailer ufficiale: non vedete l’ora di sbandare in derapata con il go-kart di Topolino, vero?