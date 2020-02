Dodge Charger da Oscar nel 9° episodio di Fast & Furious

Anche in The Road To F9, nono episodio della saga Fast & Furious, Dominic Toretto (alias Vin Diesel) sarà accompagnato dalla sua fedele Dodge Charger

Fast & Furious è una delle serie cinematografiche di maggior successo degli ultimi anni. La saga è arrivata ormai alla sua nona puntata e tra i protagonisti della festa in programma a Miami per il debutto del primo trailer ci sarà una madrina d’eccezione: la Dodge Charger fedele compagna di Vin Diesel.

Fast & Furious – The Road To F9

Il cast di Fast & Furious – The Road To F9 è stellare alla festa di presentazione del fil, hanno preso parte il regista Justin Lin e una lunga lista di attori, tra cui Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e la new entry John Cena. I riflettori, però, sono soprattutto sulle auto che sfrecciano nei vari episodi. Il nono episodio celebra una delle auto più famose della storia americana la Dodge Charger del 1969 e del 1970 che da sempre accompagnano le avventure di Dominic Toretto (Vin Diesel).

FCA, che è sponsor del film con il brand Dodge, esporrà a Miami anche un simulatore di guida, installato su una moderna Dodge Challenger SRT Demon, per far provare agli ospiti l’emozione di correre e fare le acrobazie propio come Toretto. Il debutto nei cinema di Fast & Furious – The Road To F9 è previsto per il prossimo 22 maggio negli Stati Uniti.