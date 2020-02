Domenica ecologica Roma 1 marzo 2020: orari e informazioni

Domenica 1 marzo 2020 a Roma è prevista la quarta Domenica Ecologica, che inizialmente era prevista per il 29 marzo. Di seguito tutti gli orari, le zone e le limitazioni previste

Il 1° marzo 2020 a Roma è in programma l’ultimo appuntamento, il quarto, con le “Domeniche ecologiche“. Un provvedimento preso dalle autorità per limitare l’inquinamento atmosferico e far prendere coscienza ai cittadini su tematiche quali la qualità dell’aria e l’utilizzo responsabile delle fonti energetiche. Rispetto al calendario fissato inizialmente, la Domenica Ecologica è stata anticipata: era prevista per il 29 marzo 2020 ma in quella data si svolgerà il Referendum Costituzionale, il cui Decreto di indizione è stato pubblicato il 28 gennaio, successivamente all’approvazione del calendario sopra indicato. Sempre il 29 di marzo è poi in programma la Maratona di Roma.

Il blocco del traffico sarà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Potranno circolare gli automezzi dell’Amministrazione Capitolina, i veicoli privati condotti da personale dipendente e da soggetti incaricati dei servizi elettorali, i veicoli condotti da cittadini diretti ai seggi elettorali del primo collegio uninominale, muniti della scheda elettorale. Inoltre, gli impianti termici il cui funzionamento giornaliero consentito è di massimo 12 ore, dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.