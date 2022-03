DR 5.0 2022: il segreto del suo successo è il rapporto qualità-prezzo

Il SUV compatto dell'azienda italiana DR Automobiles sta conquistando il mercato: ecco le sue principali caratteristiche

Un SUV di ultima generazione esteticamente appagante, efficiente e tecnologico… a un prezzo accessibile a tutti? Una delle soluzioni che attualmente sta riscuotendo un grande successo sul mercato si chiama DR 5.0 ed è prodotto dall’italianissima DR Automobiles con base in Molise. Si tratta di un “ruote alte” davvero interessante perchè combina un’estetica muscolosa e raffinata a una gamma motori che vede al suo interno addirittura una variante bifuel a GPL per contenere al massimo i consumi in ordine di marcia.

Il segreto del suo successo? La capacità di proporsi al cliente con un pacchetto dal rapporto qualità-prezzo davvero impareggiabile, visto che il suo listino parte da 20.500 Euro ed è pieno di accessori molto eleganti come i cerchi in lega da 18” e i gruppi ottici Full LED, che all’anteriore donano carattere assieme alla grande griglia esagonale e alle prese d’aria di grandi dimensioni.

Passando nell’abitacolo, la nuova DR 5.0 2022 si caratterizza per la presenza di una dotazione tecnologica completa ed estremamente funzionale, che passa dal volante multifunzione ai sedili con regolazione elettrica fino al Digital Cockpit da 7” e al sistema infotainment con schermo touchscreen al centro della plancia da 12,3”. In aggiunta sono presenti le funzionalità di avvio del motore senza chiave, l’interfaccia wireless Apple CarPlay e Android Auto, le porte USB Type-C, il climatizzatore automatico, i sensori di pressione degli pneumatici, il tettuccio elettrico, gli specchietti retrovisori a regolazione elettrica e le telecamere esterne con angolo di visuale di 360°.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la gamma della DR 5.0 2022 è composta da due alternative principali: quella relativa al benzina quattro cilindri da 1.5 Litri a trazione anteriore, capace di erogare 116 cavalli e 136 Nm di coppia massima in abbinamento al cambio manuale a cinque marce, e quella contraddistinta dal propulsore bi-fuel GPL, leggermente meno potente (114 CV e 132 Nm) ma anche molto più parco nei consumi.