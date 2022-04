DR 6.0: il SUV top di gamma arriva in Italia con prezzi da 28.900 Euro

La gamma SUV della Casa di Isernia si arricchisce di un nuovo modello, che si pone al vertice con una sola versione alimentata a benzina oppure a GPL

Dopo la 5.0 e la F35, il marchio DR Automobiles ha fatto un nuovo passo avanti nella propria gamma SUV presentando in questi giorni il suo nuovo top di gamma: si chiama DR 6.0 e, secondo la Casa di Isernia, viene definito come un “ruote alte” dal massimo comfort adatto anche ai viaggi più lunghi, grazie a una dotazione più completa che comprende, per il momento, una sola motorizzazione 1.5 turbo a quattro cilindri alimentata alternativamente a benzina oppure a GPL.

Il suo corpo vettura è più grande di quello delle sue “sorelle” e infatti la DR 6.0 promette una lunghezza di 4,5 metri, una larghezza di 1,84 e un’altezza di 1,74 metri, mentre il suo passo si assesta sui 2.670 millimetri. Ciò che colpisce della sua estetica è l’enorme calandra anteriore con gruppi ottici a LED sottilissimi, mentre per quanto riguarda lo spazio a bordo il suo bagagliaio parte da un minimo di 380 Litri e arriva fino a 1.700 se si abbatte la fila di sedili posteriore.

Passando nell’abitacolo, la nuova DR 6.0 è stata costruita secondo una logica improntata alla massima pulizia e organizzazione della plancia dove spiccano il Digital Cockpit centrale e, al suo fianco, lo schermo del sistema infotainment con diagonale di 12,5 pollici, ovviamente compatibile con le tecnologie wireless Apple CarPlay e Android Auto. La dotazione di serie comprende inoltre i cerchi da 19”, il tetto panoramico, la dock-station per la ricarica dello smartphone, il climatizzatore automatico, il sistema Keyless, il sedile del guidatore regolabile elettricamente, gli specchietti retrovisori richiudibili, il cruise control e la telecamera esterna con angolo di visuale di 360°.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la scelta offerta dal SUV DR 6.0 è praticamente unica: sotto il cofano, infatti, trova posto un quattro cilindri da 1.5 Litri turbo-compresso con alimentazione a benzina capace di erogare 154 cavalli e 210 Nm di coppia massima, che abbinato al cambio CVT a nove rapporti è in grado di far segnare un consumo di 7,8 Litri ogni 100 km e un valore di emissioni di CO2 pari a 175 g/km. La stessa unità è disponibile nella versione bifuel a GPL, leggermente meno potente (149 CV e 195 Nm) ma anche più parca nei consumi.

Uno sguardo al listino prezzi? La nuova DR 6.0 è acquistabile fin da subito nei concessionari ufficiali DR Automobiles con un prezzo in partenza da 28.900 Euro per il modello a benzina, che sale di 1.000 Euro nel caso si opti per la variante a GPL.