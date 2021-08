DR arriva nel mondo del calcio: sarà top sponsor del Venezia

Il marchio DR Automobiles Groupe comparirà sul retro delle maglie della squadra maschile e di quella femminile impegnate rispettivamente nei campionati di Serie A e Serie C 2021/22

Calcio e motori sono tra le più gradi passioni degli italiani. Ne sono più che mai convinti in DR Automobiles Groupe, tanto che la Casa ha deciso di investire nel mondo del pallone, sponsorizzano il Venezia, squadra neo promossa in Serie A.

L’accordo tra DR Automobiles Groupe e il Venezia

DR Automobiles Groupe, infatti, ha stretto un accordo di sponsorship col Venezia che segna il suo debutto nel mondo del calcio. Un debutto in grande stile, visto che la casa molisana ha deciso di unire il proprio nome a quello della squadra della Laguna, tornata in Serie A dopo quasi vent’anni di assenza. DR comparirà sul retro delle maglie sia della squadra maschile sia di quella femminile che milita in Serie C. La sponsorizzazione delle Women è stata frutto di una scelta precisa e condivisa da DR Automobiles Groupe (che entro la fine dell’anno lancerà sul mercato tre nuovi Suv) e Venezia, in quanto sono tra le favorite per la promozione in serie B. Il debutto casalingo dello spezia è in programma il 19 settembre contro lo Spezia.