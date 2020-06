DR Automobiles F35, prezzi e versioni del nuovo SUV

Il nuovissimo motore turbo 1.5T integra il collettore di scarico nella testata e l'intercooler raffreddato ad acqua nel collettore di aspirazione. Tale disposizione degli ingombri consente un turbocompressore altamente efficiente, con una potenza massima di 156 CV e una coppia di 230Nm. La velocità max massima 185Km/h

DR Automobiles amplia ulteriormente la propria gamma presentando io nuovo SUV F35. Questo modello diventa, di fatto, il veicolo top di gamma dell’azienda di Isernia che diventa il top di gamma e arriva sul mercato con una serie di soluzioni interessanti dal punto di vista tecnico ed estetico, oltre che un prezzo molto interessante.

DR F35: le caratteristiche

DR F35 inizia a stupire fin dal primo sguardo con la sua griglia con la particolarissima inversione di inclinazione, oltre alla serie dei quattro condotti di aspirazione satinati e lo skid plate in tinta. Il design sportivo si ispira all’idrodinamica. Lo scorrere dell’acqua è l’elemento caratterizzante che crea una combinazione perfetta di linee morbide ma decise, a tutto vantaggio dell’aerodinamica. CX tra i migliori della categoria: 0,338. Come le scie d’onda lasciate da uno yacht che sfreccia nell’acqua, le linee su entrambi i lati si estendono dall’indicatore di direzione fino alla coda, conferendo all’auto un senso di forza e dinamismo. Le linee aerodinamiche e l’isolamento acustico dell’abitacolo conferiscono all’auto confort e silenziosità molto elevati. Tutto possibile grazie al cospicuo utilizzo di materiali ad alta tecnologia che isolano le principali fonti di rumore, come il vano motore e i passaruota.

I fari alogeni hanno anche la funzione adattiva automatica, mentre tutte le versioni hanno funzione follow me home, luci diurne a LED e luci di svolta dinamiche. Lo specchietto retrovisore è dotato di riscaldamento elettrico e si ripiega automaticamente quando il veicolo viene chiuso o premendo il relativo pulsante durante la guida. Il fanale posteriore a LED genera tre strisce di luce che creano un effetto di design ricercato. Il faro fendinebbia, invece, è munito di un dispositivo che viene azionato nel momento in cui si effettua una curva, in questo modo illumina la parte interna della curva, offrendo così una visibilità completa non solo della strada, ma anche del bordo della carreggiata.

Il nuovissimo motore turbo 1.5T integra il collettore di scarico nella testata e l’intercooler raffreddato ad acqua nel collettore di aspirazione. Tale disposizione degli ingombri consente un turbocompressore altamente efficiente, con una potenza massima di 156 CV e una coppia di 230Nm. La velocità max massima 185Km/h. Grazie all’apposito comando, il semplice passaggio tra la vista panoramica e le viste indipendenti delle quattro telecamere, consente di avere un controllo in tempo reale dell’ambiente circostante, riducendo al minimo la zona cieca durante la marcia e le manovre di parcheggio. Disponibile solo sulla versione automatica. Le funzioni Apple Car play e Screen mirroring per Android consentono di replicare il contenuto dello smartphone sul touch da 9 pollici, da cui si può gestire musica, video, foto e informazioni di navigazione. Il cruscotto LCD a colori da 7 pollici è interamente digitale e dà la possibilità di scegliere tra i temi Dynamic (luce oro), Fantasy (luce blue) e Passionate (luce rossa). Il climatizzatore automatico bi-zona di seconda generazione consente il monitoraggio in tempo reale della temperatura interna e una regolazione indipendente su entrambi i lati.

DR F35: il prezzo

DR F35 si può acquistare a un prezzo base di 23.900 euro per la versione manuale e da 25.900 euro per quella automatica, mentre per avere la versione con GP, si devono aggiungere 1.000 euro.